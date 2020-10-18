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18.10.2020 18:13
Рубрика: Экономика

Цена таблетки

Названа предельная стоимость препаратов от COVID-19
Текст: Ольга Игнатова, Светлана Ментюкова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельные отпускные цены производителей на препараты от COVID-19 на уровне 100 рублей за таблетку. В тот же день минздрав их зарегистрировал. Стоимость препаратов касается отпускных цен производителей и не включает НДС, оптовые и розничные надбавки. Предельные отпускные надбавки в ближайшее время должны определить региональные власти и согласовать их с ФАС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно данным Госреестра предельных отпускных цен, упаковка "Авифавира" (производитель ООО "Кромис") в дозировке 200 мг и количестве 10 штук будет стоить одну тысячу рублей, за упаковку того же препарата, содержащую 40 штук таблеток, установлена цена в размере 4000 рублей, а за 50 штук - 5000 рублей. Стоимость упаковки "Арепливира" (ООО "Промомед Рус") в дозировке 200 мг составит 4000 и 10 000 рублей за упаковку в 40 и 100 штук соответственно.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Теперь уполномоченные органы в регионах должны установить предельные размеры оптовых и розничных надбавок, чтобы после их согласования с антимонопольной службой их могли применять оптовики и аптеки. По подсчетам ФАС, после регистрации предельной отпускной цены на препараты от COVID-19 их стоимость за упаковку в 50 таблеток в регионахс учетом НДС составит 5500 рублей. В ведомстве подсчитали, что при стоимости препаратов на основе фавипиравира в рознице от 11 320 рублей до 16 306 рублей за упаковку в 50 таблеток, после регистрации его предельной отпускной цены, максимальная стоимость препарата в аптеках с учетом надбавок может составить 6875 рублей, включая НДС. "В целом размер снижения предельной отпускной цены на препарат составил более 50% процентов, что повысит его доступность", - уверены в ФАС. В службе отметили, что это "первый случай, когда предельная отпускная цена на препарат устанавливалась на этапе включения лекарства в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)".

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство ФАС Правительство Минздрав Цены на лекарства Пандемия коронавируса COVID-19

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