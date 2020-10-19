Мишустин: На поддержку безработных дополнительно направят более 35 млрд рублей

Правительство выделяет дополнительно более 35 млрд рублей для помощи безработным во всех регионах России. Об этом решении сообщил в понедельник глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что ранее тем, кто потерял работу (в том числе - из-за коронавируса), назначили максимальное пособие, а также выплаты на детей. Всего на эти цели заложено в бюджете на 2020 год более 165 млрд рублей.

"Дополнительно к ним правительство выделяет еще более 35 млрд рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах", - сообщил Мишустин. Он добавил, что уже подписал соответствующее распоряжение.

"Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты. Люди оказались в непростой ситуации. Государство должно их поддержать", - подчеркнул премьер.

"И, конечно, мы продолжим делать все необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась", - добавил глава кабмина.