Систему идентификации посетителей московских заведений могут расширить

Систему "чекинов" (регистрации) посетителей баров в Москве могут расширить. Об этом глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал во время прямого эфира на странице соучредителя барного объединения "Профсоюз" Дмитрия Левицкого в Instagram.

С этого дня QR-коды появились у сотен московских баров и ночных клубов. С их помощью посетитель "чекинится" (регистрироваться), оставляя свой номер телефона в базе. Если кто-то из участников вечеринки заразится коронавирусом, остальные гости получат SMS-уведомления о необходимости пройти тестирование на коронавирус. Личная информация при этом не запрашивается и нигде не оставляется.

Если система будет работать удачно, то она может быть распространена и на другие сферы, подчеркнул Немерюк. В частности, QR-коды могут появиться в салонах красоты, ресторанах и непродовольственных магазинах.