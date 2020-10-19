В Крыму за неделю вдвое уменьшилось число переведенных на дистанционное обучение школьников - с 4500 до 2100. На удаленку здесь отправляют только классы, где выявляются случаи коронавируса - их сейчас на полуострове около 50. В Волгоградской области решение о карантине по ОРВИ принимают, если заболело более 20 процентов класса, по COVID - если заболел хотя бы один ребенок. Пропустивший даже один день школьник должен вернуться в класс с обязательной справкой от врача. Корреспонденты "Российской газеты" выяснили, как с понедельника, 19 октября, будут работать школы в разных регионах страны.

Каникулы продлятся 19 дней

В Вологодской области каникулы начались досрочно с 19 октября. И продлятся они две недели. Все школы Нижегородской области тоже сегодня уходят на экстренные каникулы. По официальным данным, продлятся они до третьего ноября включительно. Но с учетом, что следующий день праздничный, в школу детям предстоит выйти не раньше пятого ноября, то есть каникулы продлятся 19 дней. До этого нижегородские власти предоставляли школам право выбора: уходить на досрочные каникулы или еще подождать. Ведь эпидситуация в учебных заведениях разная.

Новость о досрочных каникулах родители ждали. Но отнеслись с разной степенью понимания. Жена собеседника "РГ" - его зовут Владимир - работает учителем в школе. Фамилию он просит не называть, из соображений "как бы чего не вышло", но охотно рассказывает о ситуации, в которой оказались учителя. На общую картину это мнение не претендует, просто одна из зарисовок.

"Первый заболевший ученик у нас в школе появился в начале сентября: родители вернулись из Турции, - рассказал Владимир. - Его быстро изолировали. Дальше количество выявленных случаев заболевания стало увеличиваться. С интервалом в один-два дня заболели сразу семь учителей, в их числе - моя супруга. Коронавирус подтвердили только у одного, хотя симптомы были у всех одни и те же. Анализ взяли на третий день после их появления, а ждать результатов пришлось две недели. А посмотрите, что творится после уроков, когда детей встречают на улице бабушки, старше 65 лет. Они толпятся кучками без масок и болтают от скуки. Досрочные каникулы давно назрели".

Впрочем, таких, как он, уверенных в правильности решения о досрочных каникулах, меньшинство. Этот вывод можно сделать, если почитать комментарии к новости о преждевременных каникулах, а также прошерстить родительские чаты. Некоторые до сих пор считают, что коронавирус - выдумка. Другие уверены, что в Нижнем Новгороде ситуация не настолько плохая, чтобы отправлять детей по домам. Третьи прогнозируют: каникулами все не ограничится: после них последует дистанционка. А кто-то уже интересуется, что за дистанционное обучение такое, на которое родители могут по желанию отправить детей после пятого ноября. Именно это предложение содержится в документе за подписью губернатора, который вовсю гуляет по родительским чатам.

Людей можно понять: судя по всему, решение отправить школы на каникулы было официально принято за несколько дней до того, как о нем сказали родителям. Глава региона Глеб Никитин назвал решение "непростым". По всей видимости, так оно и было. "Дал задание профильным министрам сформулировать рекомендации работодателям о предоставлении возможности удаленной работы или отпуска одному из родителей детей, учащихся первых-пятых классов на период каникул", - написал губернатор.

Люди без масок

По словам главы управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгения Ковалева, в школах региона обнаружили несоблюдение масочного режима и социальной дистанции, в том числе при проведении педсоветов и совещаний.

Ковалев предлагал досрочно распустить детей из школ на осенние каникулы, но его не поддержали. Зато каникулы могут получиться в два раза дольше обычного: министерство образования региона разрешило директорам школ самостоятельно принимать решение о сроках осенних каникул и продлевать их до 14 дней в зависимости от эпидемической ситуации в конкретном образовательном учреждении. Между тем, Ростовская область находится в пятерке самых сложных регионов. Число зарегистрированных заболевших растет с каждым днем.

Учителя заболели первыми

Досрочные каникулы из-за коронавируса объявили в средней школе N 5 Сосновоборска Красноярского края. Здесь вирус выявили у большого количества учителей - шесть членов педагогического коллектива сдали положительные анализы. Учеников отправили на каникулы, которые продлятся до 22 октября.

В крае школьников стали отправлять на досрочные каникулы из-за COVID-19 еще в конце сентября. По одному или несколько классов, переведенных на дистанционное обучение, есть почти в каждой красноярской школе.

В Курганской области досрочные каникулы начались с 16 октября. Они продляться три недели. В Ульяновской области все школьники ушли на каникулы раньше всех: с 3 по 18 октября. На дистанционное обучение их переводить не будут. За две недели каникул детей, заболевших ОРВИ и гриппом, стало меньше на 67 процентов. На неделю увеличат осенние школьные каникулы в Удмуртии. Дистанционное обучение здесь вводить тоже не планируют.

Звонок прозвучит, как обычно

В Мурманской области экстренных каникул не будет, сообщили в региональном оперативном штабе по эпидемиологической безопасности. Там объяснили, что, по санитарному законодательству, школы уходят на досрочные каникулы, если не менее 50 процентов образовательных учреждений закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ. Такого в Заполярье пока нет. На дистанционное обучение школы не переводили. Только классы из-за ОРВИ.

В Ярославской области досрочных и продолжительных каникул, а также переведенных на удаленку школ тоже нет. В двух школах в Ярославле на дистанционное обучение ушли два класса - 9-й и 10-й. В них заболели по одному ученику. Есть такие классы и в Тульской области.

Не уходят на досрочные каникулы и в регионах Западной Сибири - в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай. В регионах Уральского федерального округа (кроме Курганской области) тоже пока решили обойтись без экстренных каникул. Как и в Татарстане, Чувашии и в Республике Марий Эл.

В эфире канала "Россия 24" губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил: "Вводить дистанционное обучение не планируем, как и ранние осенние каникулы. Обсуждал этот вопрос на совещании с пульмонологами, эпидемиологами, инфекционистами". Дату начала каникул пока не озвучили, но ведутся разговоры о 26 октября.

Пройдут они по расписанию и в Саратовской области, сообщила заместитель министра образования Ирина Чинаева. Как и в Мордовии, Оренбургской, Кировской областях.

Все зависит от обстановки

Школьники Кабардино-Балкарии пока посещают занятия очно. Местные власти решили регулировать проблемы точечно. И сейчас им это удается.

"Школы у нас в республике работают в штатном режиме, - рассказал "РГ" начальник отдела дошкольного и общего среднего образования Минпросвещения республики Алим Мальбахов. - На удаленке у нас только несколько конкретных классов, закрытых временно на карантин. Досрочные каникулы вводить не собираемся. Вторая четверть планируется в обычном режиме. Но тут, сами понимаете, все будет зависеть от ситуации с эпидемиологией…".

В Краснодарском крае пока тоже сохраняется стабильная ситуация, образовательные организации работают строго с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Поэтому сроки осенних каникул менять не планируют. По данным министерства образования Кубани, ушедшие почти месяц назад на карантин три школы Краснодара, приступили к полноценному образовательному процессу. В краевом центре уроки в режиме онлайн сейчас проводят в 118 классах из 36 школ. На дистанционное обучение перевели те коллективы, в которых есть три и более инфицированных.

Сельских школьников оправили по домам

В Воронежской области на карантин закрыли семь школ и один детский сад. Во всех случаях, кроме одного, причиной стал не коронавирус, а ОРВИ.

Заболевания COVID-19 - по официальной статистике - есть в полусотне учреждений образования. Как правило, полностью закрывают сельские школы. А в крупных городских на дистанционку переводят только отдельные классы. Вопрос о переносе каникул в Воронеже поставлен на обсуждение.

На Тамбовщине дистанционку ввели в двух десятках учреждений образования, как правило, это школы. Ограничения охватили лишь 0,3 процента сети, поэтому поводов для беспокойства и переноса каникул пока нет, считают в регионе.

Обошлись без перемен

В Рязанской и Калужской областях на дистанционном обучении нет ни одного класса. В Забайкальском крае их тоже пока нет. Однако несколько образовательных учреждений могут перевести на удаленку. Речь идет о школах в тех муниципалитетов, где эпидемиологическая ситуация вызывает опасения. Такое предложение на оперативном совещании озвучила глава Роспотребнадзора края Светлана Лапа.

В Калининградской области решения об удаленке (как и о досрочных каникулах) не принимали. Школьники учатся в штатном режиме.