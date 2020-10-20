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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Летальность от коронавируса в РФ в 2 раза ниже, чем в мире

Текст: Елена Манукиян

По данным Роспотребнадзора, Россия занимает 43 место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения и 105 место по уровню летальности среди заболевших новой инфекцией. Так, смертность от COVID-19 в нашей стране составляет 1,6%, тогда как в среднем по всему миру - 3%. Всего в мире 348 млн заболевших, из них 1,19 млн - это россияне, выздоровели из них 970 296 человек.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Сегодня в стране диагностику коронавируса выполняют 858 лабораторий, всего на сегодняшний день сделано более 48 млн тестов на COVID-19. При этом в России - один из самых высоких в мире показателей тестирования.

Как рассказали в Минздраве, на территории страны выпускается более 180 видов тест-систем, определяющих новый коронавирус, в том числе - на выявление РНК COVID-19, иммуноглобулинов G и M, антигена, а также более полусотни экспресс-тестов. Столько разновидностей диагностики не создано ни для одной инфекции в мире, следует из слов министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Очередная ПЦР тест-система на определение коронавируса подана на регистрацию в октябре. Она поможет определять период, в течение которого человек заразен, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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