Новости

Медведев призвал продолжить обсуждение введения "четырехдневки" 15:12
Евросоюз запретил название "веганская колбаса" 15:11
При крушении вертолета в Вологодской области погибли два человека 15:05
Песков отверг обвинения в адрес России в хакерстве против Олимпиад 15:03
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19 15:01
Мишустин: Россия никогда не закрывалась от мира 14:59
Мишустин: В России должны появиться свои платформы для онлайн-обучения 14:59
В Кремле заявили об отсутствии решений сократить армию 14:54
Песков заявил о продолжении работы по урегулированию конфликта в Карабахе 14:54
СМИ: "Джон Картер" Берроуза станет сериалом на Disney+ 14:50
Убивший журналистку датский изобретатель попытался сбежать из тюрьмы 14:46
Мишустин ответил, стал бы он премьером, заранее зная о пандемии 14:38
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море 14:35
В Болгарии из-за COVID-19 введут обязательное ношение масок на улице 14:09
Ученые вычислили самый страшный фильм ужасов в истории 14:05
В Вологодской области вертолет упал в реку 14:00
Курс евро преодолел отметку в 92 рубля 13:52
В Тюменской области осенние каникулы продлили из-за коронавируса 13:46
В Татарстане и.о главы исполкома района заподозрили в мошенничестве 13:28
Владимир Бортко прокомментировал смерть актрисы Ирины Скобцевой 13:15
Премьер Италии попросил рэпера научить молодежь носить маски 13:12
Вышел новый трейлер второго сезона "Мандалорца" 13:03
Бомбардировщики Ту-95 во время полета сопровождали истребители F-22 12:56
Прокуратура проверит блогера, избившего девушку во время трансляции 12:50
У актера Джеффа Бриджеса диагностирована лимфома 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
20.10.2020 15:01
Рубрика: Общество

В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Отечественная система здравоохранения справится с ростом числа заразившихся коронавирусом, необходимый опыт борьбы с эпидемией был накоплен весной. Такое заявление сделал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает слова специалиста ТАСС.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
За сутки в России подтверждено 16 319 случаев COVID-19 в 84 регионах

"Справится ли система здравоохранения? Конечно, справится, потому что система здравоохранения была подготовлена еще в период апреля - мая, когда было предыдущее нарастание инфекции и мы получили опыт развертывания дополнительных коек, обеспечили снабжение средствами индивидуальной защиты, необходимыми лекарствами, больницы были оснащены всем необходимым оборудованием", - сообщил он.

По словам Владимира Чуланова, медик в регионах отмечают, что "подъем заболеваемости, хоть он даже оказался и выше, чем это было в апреле - мае, проходит для медицинских учреждений легче, потому что уже накоплен опыт и фактически нет дефицита необходимых медицинских изделий".

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, также дал небольшой прогноз по стабилизации ситуации с ростом заболеваемости. "Как долго он продлится, довольно сложно прогнозировать, потому что мы впервые вошли в эпидемический сезон подъема ОРВИ", - отметил Владимир Чуланов. Он также выразил надежду, что продолжение роста будет недлительное, отметив при этом, что научных обоснований этой модели пока нет. "Но мы надеемся, что это будут 2-3 недели, потом может быть, какой-то рост еще продолжится, потом будет постепенная стабилизация", - поделился он своими предположениями.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минобороны: Сокращение военных повлияет на боеспособность Вооруженных сил
Россия намерена вывести на международный рынок свои вакцины от COVID-19
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
Курс евро преодолел отметку в 92 рубля
В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах