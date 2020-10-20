В Минздраве допустили еще несколько недель роста заболеваемости COVID-19

Отечественная система здравоохранения справится с ростом числа заразившихся коронавирусом, необходимый опыт борьбы с эпидемией был накоплен весной. Такое заявление сделал главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает слова специалиста ТАСС.

"Справится ли система здравоохранения? Конечно, справится, потому что система здравоохранения была подготовлена еще в период апреля - мая, когда было предыдущее нарастание инфекции и мы получили опыт развертывания дополнительных коек, обеспечили снабжение средствами индивидуальной защиты, необходимыми лекарствами, больницы были оснащены всем необходимым оборудованием", - сообщил он.

По словам Владимира Чуланова, медик в регионах отмечают, что "подъем заболеваемости, хоть он даже оказался и выше, чем это было в апреле - мае, проходит для медицинских учреждений легче, потому что уже накоплен опыт и фактически нет дефицита необходимых медицинских изделий".

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, также дал небольшой прогноз по стабилизации ситуации с ростом заболеваемости. "Как долго он продлится, довольно сложно прогнозировать, потому что мы впервые вошли в эпидемический сезон подъема ОРВИ", - отметил Владимир Чуланов. Он также выразил надежду, что продолжение роста будет недлительное, отметив при этом, что научных обоснований этой модели пока нет. "Но мы надеемся, что это будут 2-3 недели, потом может быть, какой-то рост еще продолжится, потом будет постепенная стабилизация", - поделился он своими предположениями.