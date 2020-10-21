Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах

Министерство просвещения не планирует требовать от учеников обязательно носить маски в зданиях школ. Об этом рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

- Мы со своей стороны - нет, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Однако для взрослых, находящихся в здании школ, это обязательное требование.

Напомним, по сегодняшним данным министерства просвещения, количество российских школ, закрытых на карантин из-за коронавируса, снизилось до 124. Это 0,31% от общего числа. Процент учеников в закрытых классах (от общего числа школьников) - 0,94%.