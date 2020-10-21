В Кремле заявили об отсутствии планов нового "локдауна"

Режим нерабочих дней и новый "локдаун" в России вводить не собираются, заявили в Кремле.

"Никаких разговоров об этом не ведется", - заверил журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Весной еще не было достаточно средств индивидуальной защиты, не было развернуто производство, был дефицит ИВЛ, производилось доукомплектование кислородными линиями лечебных учреждений. То есть налаживалась инфраструктура системы здравоохранения, заточенная на борьбу с этой пандемией. Поэтому тогда были необходимы крайние меры предосторожности", - пояснил представитель Кремля.

"Сейчас проделанная работа уже дала свои результаты. Система готова выдерживать то давление, которое на нее сейчас оказывается эпидемией", - констатировал Песков.

В разных регионах власти принимают разные решения, действуя на основе особых полномочий, которые они получили еще весной. Поэтому система работает и позволяет более гибко подходить к этой опасности, также заметил пресс-секретарь президента. И несмотря на определенные "точки натяжения", система здравоохранения выдерживает.