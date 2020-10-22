Доплаты медикам за борьбу с коронавирусом могут продлить

Правительство может продлить на следующий год доплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19. О том, что такая возможность рассматривается, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.

На заседании рассматривался проект нового бюджета на три года, который готовится к первому чтению.

- Договорились о том, что мы сконцентрируем наше внимание на более точном определении времени, когда медицинские работники будут работать непосредственно в опасной зоне, - пояснил Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос. Он уточнил, что именно за это время работы "необходимо выплачивать дополнительные средства стимулирования".

По его словам, сейчас правительство РФ готовит соответствующие предложения. В случае, если доплаты будут продлены, то средства найдутся, заверил министр. По его словам, на следующий год предусмотрен необходимый объем в резервном фонде кабмина.