Косачев: Ни одну ситуацию Путин не рассматривает как безвыходную

Первые два слова, которые приходят в голову по итогам выступления президента России В.В. Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай": оптимизм и сотрудничество.

Речь не только о реплике в адрес тех, кто хочет дождаться "затухания" России. Но очень многое из прозвучавшего из уст лидера России выглядело весьма оптимистичным, шла ли речь об экономике, экологии или безопасности. Практически ни одну ситуацию Путин не рассматривает как безвыходную, нужна лишь добрая воля.

В этом контексте следует рассматривать и неоднократно и в разном контексте выраженную президентом готовность России к сотрудничеству. Это и тема соглашений в сфере контроля над вооружениями, и проблема кибербезопасности, экология, и энергетика, и "дело Навального", и многие другие вопросы.

И еще одно: думаю, многие про себя отметили, насколько лично и сколь остро Путин воспринимает армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха, не вставая ни на одну из сторон - "для нас и Армения, и Азербайджан - равные партнеры". И в этом случае президент сказал, что рассчитывает на сотрудничество с теми же США и другими участниками Минской группы ОБСЕ.

Абсолютно целостное восприятие картины мира и целостная же концепция его обустройства.