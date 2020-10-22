Минобрнауки: общежития вузов не станут расселять из-за коронавируса

В министерстве науки и высшего образования не планируют расселять студентов из общежитий из-за распространения коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

"Мы еще весной поняли, что это нужно делать только на уровне университетов, а может, и факультетов", - сказал министр в интервью газете "Известия". По словам министра, эпидемиологическая ситуация позволяет решать эти вопросы локально, без централизованных указаний. Однако, как отметил Фальков, соблюдение санитарных норм позволит избежать закрытия университетов.

Он добавил также, что сегодня в общежитиях по всей России проживают более 800 тысяч студентов. При этом под обсерваторы зарезервировано 25 тысяч мест. Более 80 процентов из них свободны.