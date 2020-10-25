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25.10.2020 09:02
Рубрика: Общество

Собянин: Есть надежда на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве

Текст: Любовь Проценко

"Прошедшие две недели, с одной стороны, выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализации, с другой стороны, дают надежду, что динамика будет снижаться" - об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Собянин: Москве не нужны новые ограничения

По его словам рост заболеваемости COVID-19 в городе сейчас идет более медленными темпами. Это может свидетельствовать о подходе к плато.

Москвичи и гости столицы, отметил глава города, с пониманием подходят к соблюдению эпидемиологических требований: "Мы сегодня видим, что меры восприняты и выполняются большинством москвичей". Он пояснил, что имеет в виду перевод горожан в возрасте 65+ и хронических больных на домашний режим, а работающих на удаленную работу.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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