Собянин: Есть надежда на снижение динамики заболеваемости COVID-19 в Москве

"Прошедшие две недели, с одной стороны, выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализации, с другой стороны, дают надежду, что динамика будет снижаться" - об этом в интервью телеканалу "Россия-1" заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам рост заболеваемости COVID-19 в городе сейчас идет более медленными темпами. Это может свидетельствовать о подходе к плато.

Москвичи и гости столицы, отметил глава города, с пониманием подходят к соблюдению эпидемиологических требований: "Мы сегодня видим, что меры восприняты и выполняются большинством москвичей". Он пояснил, что имеет в виду перевод горожан в возрасте 65+ и хронических больных на домашний режим, а работающих на удаленную работу.