В России на карантин из-за коронавируса закрыты примерно 110-120 школ. Каждый день одни школы уходят на удаленку, но другие в то же время возвращаются к нормальной работе. Часто на карантин уходят не целые школы, а только отдельные классы. Из 17 миллионов школьников примерно один процент ребят учатся в классах, закрытых из-за COVID-19. В Москве дистанционное обучение вернулось на две недели для всех учеников 6-11-х параллелей. А в Кемеровской области абсолютно все школы переведены на удаленку с 26 октября по 22 ноября. Выучили ли школы уроки прошлого карантина? Не сбоит ли техника? Готовы ли к дистанту учителя? Корреспонденты "РГ" выяснили, чем новая удаленка отличается от старой.

- У меня две дочки. Младшая - в начальной школе, и я продолжаю возить ее на уроки. А старшая сейчас в 9-м классе на дистанте. Технически все гораздо лучше организовано, - рассказала "РГ" член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Татьяна Суздальницкая. - Сбои в электронном журнале и в системе видеосвязи поначалу были, но их быстро устранили. И, как говорит наш любимый учитель, это не тот же "фристайл", который мы видели весной. Уроки по расписанию, по программе не отстаем.

Минусы дистанта? По словам мамы, они тоже есть. Так, детям очень не хватает живого общения. И с учителями, и, главное, с одноклассниками. А еще дома сложнее сосредоточиться на уроках, удержать внимание.

Да и полдня сидения за компьютером здоровья не добавляют.

- Слушаю уроки: учителя объясняют материал действительно здорово и очень понятно. Дочь решает задачки, пишет сочинения, все фотографирует и отправляет - и так практически по каждому предмету, - говорит Татьяна Суздальницкая. - Думаю, в нынешних экстремальных условиях это единственно верный шаг. Но очень надеюсь, что дистанционное обучение все-таки не останется с нами надолго.

Что важно? Еще до введения "удаленки 2.0" Московская электронная школа (МЭШ) получила серьезное обновление, а все учителя прокачали свои "айтишные" навыки. В помощь им готовятся выйти на практику студенты педвузов.

- Московские учителя хорошо освоились с платформами и инструментами в организации уроков в новых условиях, - рассказала "РГ" директор школы N 37 Мария Андрианова. - А в МЭШ появилось более шести тысяч видеоуроков, новые виртуальные лаборатории и, что самое важное, сервис для видеоконференций.

Плюсы дистанта? Директор школы считает, что это в первую очередь развитие цифровых компетенций, которые пригодятся ребятам в будущем. К тому же интересный и разнообразный контент легко воспринимают современные школьники. Сейчас у МЭШ более двух миллионов пользователей. Ежедневно к урокам подключаются более 600 тысяч учеников и учителей, за день проходит почти четыре миллиона сессий онлайн-уроков.

Физкультура у ноутбука

В Тульской области до каникул на дистанционку было переведено 88 классов в 19 школах. По словам директора тульской школы N 40 Светланы Гнидиной, к новой удаленке система оказалась готова.

- Уже хороший опыт. Теперь, кажется, можем в любой момент перейти на дистант, а потом обратно, - поделилась она.

Светлана Алексеевна шутит, но напряжение чувствуется. Да, техники хватает. Педагоги научились общаться с учениками по интернету... Однако учителям постарше все это дается непросто. К тому же многое зависит от родителей. Как рассказала завуч Наталья Чернова, преподаватели работают по нескольким платформам - "Яндекс. Учебник", "Я - класс", РЭШ, "Сетевой город. 71". Пока проблем с зависанием не было. Уроки физкультуры отдельная история. Начали было проводить по скайпу, но не пошло: оказалось, не у всех учеников дома он есть. Перешли на "Сетевой город". Педагог записывает на видео упражнения, прикрепляет файл к платформе и следит, кто из учеников подключился к уроку, а кто пропускает.

- Учитель может заходить только в свои классы и только по своему предмету: если он работает в 6 "А", то 5 "А" не откроется, - поясняет Наталья Чернова.

Классный чат

Вчера каникулы начались и в школах Петербурга и Забайкалья. В связи с пандемией их решили продлить сразу на две недели. Но и до каникул в Петербурге не было школ, полностью переведенных на дистант. По решению директоров отдельные классы закрывали на карантин, и чаще всего это карантин по гриппу. На обучение с использованием дистанционных технологий были переведены 135 классов в 76 школах - это меньше одного процента от общего количества в городе на Неве.

Еще весной учителя и ученики создали классные чаты.

- Нам очень помогали молодые педагоги и выпускники прошлых лет, - рассказала "РГ" директор школы N 292 с углубленным изучением математики Мария Пятышева. - А один из наших выпускников вообще был на техподдержке круглосуточно.

Педагоги сняли несколько роликов о том, как вести уроки с помощью разных платформ. В режиме видеоконференции проходили родительские собрания.

В Забайкалье часть ребят тоже успели почувствовать все прелести новой удаленки: одиннадцать школ до каникул были закрыты и переведены на дистант полностью. Еще около шестидесяти работали по смешанной схеме: одни классы занимаются очно, другие - дома. И такую систему рекомендовали разработать всем, чтобы при необходимости безболезненно перейти на дистант. В министерстве образования Забайкалья рассказали: уходящие на карантин школы учатся через региональную систему "Образование Забайкальского края". Удаленный режим и раньше был предусмотрен для школ в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах региона. Принцип был такой: дети занимались в классах под руководством тьюторов, а удаленно по некоторым предметам их обучали "сетевые" учителя. Всего таких школ более ста.

Трансляция из класса

В Омской области на карантин тоже закрыты несколько городских и сельских школ. Но все вошли в дистанционку гораздо уверенней, чем весной.

- Когда весной на онлайн-обучение ушли все школы разом, электронные платформы давали ощутимые сбои. Сейчас этого нет, - говорит директор омского лицея N 64 Марина Селезнева.

Теперь "удаленные" ученики не только изучают основные предметы, но и совершают виртуальные экскурсии по городам и музеям мира. А чтобы дети чувствовали себя как в школе, педагоги ведут трансляцию уроков прямо из класса. Многие прошли обучение онлайн и по региональным и федеральным программам. А, скажем, учитель математики внедрил в программу графический планшет.

Важное отличие — в том, что система дистанционного обучения стала более защищенной

Понятно, что в сельских школах у учеников проблем гораздо больше. Как, например, в карантинной школе села Атирка. Хотя на школьном сайте и есть раздел "дистанционное обучение".

- Интернету не хватает скорости. Далеко не у всех есть дома компьютеры и планшеты. В лучшем случае это телефон родителей, - призналась "РГ" директор Ирина Терещенко. - Учителям тоже требуются современные гаджеты, а также образовательный курс по правилам ориентации в мессенджерах. Сейчас педагоги ведут занятия в WhatsApp, выставляют там записи уроков, дают ученикам задания. Но до идеала еще далеко.

Мнение

Евгений Ямбург, директор школы N 109, академик РАО, заслуженный учитель России:

- В регионах очень разная обстановка, и школы на нее гибко реагируют. Но цифровое неравенство по-прежнему сохраняется. В Москве, конечно, ситуация лучше. Учителя были готовы, мы опять выдали ноутбуки тем семьям, где есть несколько детей и где была потребность в технике. Мы перестроили расписание так, чтобы учителя не разрывались между преподаванием в офлайне и онлайне.

При этом важное отличие по сравнению с прошлой удаленкой в том, что система дистанционного обучения стала более защищенной. Помните случаи, когда ребенок случайно или не случайно открывал свой пароль посторонним, и те фактически срывали онлайн-урок? Таких историй было несколько по стране. Сейчас у нас система максимально безопасна: учитель может в любой момент отключить хулигана от урока. Несколько дней назад был даже смешной случай: учитель удалил из классного чата инспектора городского департамента, когда тот решил без предупреждения подключиться к уроку для эксперимента и проверки безопасности.

И понятно, что дети, учителя, родители все равно волнуются. Понятно, что дистанционка не нравится никому. Читаю в родительском чате: "Уберите уроки физкультуры - это бесполезная трата времени! Почему дети должны прыгать у компьютеров?" В этом же чате: "Сделайте больше уроков физкультуры, это хорошая разрядка, пусть ребенок почаще встает из-за стола!" И таких противоречий много. Я к этому отношусь спокойно. Все это мы переживем.

Официально

Рособрнадзор дал разъяснение о порядке перевода школ на дистанционное обучение. Так, полномочиями по реализации антиковидных ограничительных мероприятий наделены руководители субъектов РФ. Именно они принимают решение об определении режима работы образовательных организаций своего региона или на его отдельных территориях. Ограничительные меры принимаются с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. При этом школа вправе сама решать, какой вариант дистанционных технологий, в том числе онлайн-ресурсы, сервисы и платформы для дистанционного обучения, использовать для организации обучения.

- Ситуация везде разная. Как она будет складываться, покажут ближайшие месяцы, - заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - Мы надеемся, что школьники смогут полноценно учиться очно. Дистанционный формат не сможет полностью заменить очную работу учителя с классом.

Подготовила Ксения Колесникова