Минобрнауки опровергло слухи о принудительности вакцинации в вузах

По сети распространяется информация о том, что в некоторых вузах студенты получают якобы официальные письма с требованием пройти вакцинацию от гриппа, а тех, кто не пройдет вакцинацию, могут отстранить от учебы.

Такие требования неправомерны.

"Студенты и преподаватели российских вузов вправе отказаться от вакцинации против гриппа", - приводит ТАСС комментарий пресс-службы Минобрнауки.

В ведомстве, правда, отметили, что, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, студенты и преподаватели входят в группу риска, и им рекомендуется пройти вакцинацию от гриппа. Но так как вакцинация - медицинское вмешательство, то на него нужно информированное добровольное согласие. Если согласия нет, пациент - будь это студент, или преподаватель, или любой другой человек, - имеет право на отказ. Никакого навязывания, тем более с последствиями для учебы и работы, быть не может.