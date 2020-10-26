Минсельхоз обещает сохранить стабильные цены на продукты питания

Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на макаронные изделия. А все факты необоснованного завышения цен обещает выявить и пресечь совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Генеральной прокуратурой. Так ведомство отреагировало на прогнозы экспертов рынка о возможном росте цен на макароны из-за высокой стоимости зерна.

Сдержать цены на муку и макароны позволят хороший урожай зерна в этом сезоне и квоты на экспорт. Фото: Владимир Аносов

В Минсельхозе пояснили, что, несмотря на высокую долю муки в себестоимости макарон, их цена зависит и от других факторов - транспортных, административно-хозяйственных расходов, торговой наценки.

В ведомстве рассчитывают, что сдержать цены на зерно позволит высокий урожай в этом сезоне. По итогам года Минсельхоз прогнозирует собрать не менее 125 млн тонн зерна - второй в истории России результат. Кроме того, скоро на мировой рынок зерна поступит новый урожай из других стран, что также повлияет на цены.

Помимо этого, в этом сезоне будет ограничен экспорт зерна. В прошлом году механизм сыграл роль "шлагбаума": нужный объем зерна остался внутри страны, цены удалось стабилизировать. В прошлом сезоне дополнительно использовался и механизм интервенций. Он позволил мукомолам закупать зерно по сниженной цене.

Основной причиной повышения цен на макаронные изделия является подорожание пшеничной муки, поясняет заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, цены на нее динамично растут в октябре как в звене производства, так в опте в большинстве регионов России. Это вынужденная мера со стороны мукомолов. Из-за роста цен на пшеницу производство муки на многих мельницах в последнее время стало убыточным, говорит Глазунова.

Другая возможная причина роста цен на макароны, по ее мнению, - рост спроса со стороны населения (как и на ряд других продуктов первоочередного спроса) из-за обострения эпидемиологической обстановки, предполагает Ирина Глазунова.

Как заверили в Ассоциации компаний розничной торговли, на данный момент повышенного спроса на отдельные категории продовольственных товаров не отмечается. "Все колебания происходят в рамках сезонных изменений и принципиально не отличаются от прошлогоднего сценария в аналогичный период", - заверили в АКОРТ.