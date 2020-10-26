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26.10.2020 15:31
Рубрика: Экономика

Потерявшие работу во время пандемии смогут снова пойти учиться

Текст: Ксения Колесникова
19-летнему Станиславу Кокису с коронавирусом не повезло: в 2020 году парень закончил техникум по профессии "Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства". Только-только устроился на работу по специальности - и его тут же сократили.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

- У компании стало меньше заказов, и мне сказали: извини, опытных сотрудников оставим, а для тебя работы нет. Хоть и заплатили честно, не обманули, но новую работу я найти не смог, - рассказал Станислав. - Узнал о правительственной программе переобучения. Решил попробовать себя в поварском деле.

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В Орловском техникуме технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова парень учился на повара около месяца: готовил холодные закуски из рыбы, горячие блюда из мяса с гарнирами, десерты. На днях сдал экзамен по международным стандартам Worldskills. Эксперты-опытные повара попробовали его блюда, остались сытыми и довольными.

- Сейчас получу официальный документ об образовании. Место работы уже присмотрел на одном из предприятий общепита. Обещают "на старте" 21 тысячу рублей, - делится планами Станислав.

Программу по профессиональному обучению россиян, пострадавших из-за эпидемиологической ситуации, реализует Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и Министерство просвещения РФ. Цель - поддержать людей, у которых возникли проблемы с работой, дать им новые профессиональные навыки. На это из федерального бюджета правительство выделило более 2,9 млрд рублей.

Например, можно "прокачать" себя на курсах по веб-дизайну, выпечке осетинских пирогов, мехатронике, монтажу кабельных сетей, бетонным и строительным работам, 3D-моделированию для компьютерных игр. И даже на визажиста и стилиста можно выучиться. А еще на кондитера, плотника, мебельщика… В общем, выбор огромный.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Обучение проходит онлайн и в центрах Worldskills на базе колледжей, оснащенных самым современным оборудованием. И здесь же учатся студенты по другой программе - "Навыки мудрых". С 2020 года получить новую профессию бесплатно можно людям старше 50 лет.

К примеру, как это сделала Алена Назарова из Челябинска. Она с детства была большой модницей: сама себя обшивала, вязала одежду себе и родным…Но отучившись на экономиста, она почти всю жизнь проработала в банковской сфере, где был стабильный заработок. Это, конечно, позволяло содержать семью. Но когда дочь выросла, Алена решила все же попробовать себя в мире моды: прошла обучение по программе 50+ по компетенции "Дизайн модной одежды и аксессуаров".

- Учеба мне дала не только знания в дизайне, но и помогла в стилистике. Я научилась правильно выстраивать пропорции, чтобы образ был гармоничен, - говорит она. Алена создала свой Instagram-аккаунт, зарегистрировалась как самозанятая и стала персональным стилистом: помогает женщинам избавиться от ненужной одежды и собрать новый гардероб, дает консультации.

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