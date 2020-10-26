Пассажиров с температурой не будут пускать в столичное метро

Пассажирам столичной подземки и Московских центральных диаметров начали измерять температуру. Для этого у рамок металлоискателей на вокзалах, автостанциях и на входе в метро и МЦК установили тепловизоры.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы, тепловизор подаст звуковой сигнал, если мимо него пройдет человек с повышенной температурой. Сигналить прибор начинает от показателя 37,5 градусов. Всем пассажирам, на которых среагировал тепловизор, сотрудники транспортного комплекса измерят температуру повторно - уже обычным бесконтактным термометром. Если и он покажет наличие жара - пассажира просто не пустят в транспорт, а посоветуют ему обратиться к врачу.

Эти меры приняты для того, чтобы нездоровые граждане не заражали других пассажиров общественного транспорта - ни сезонным гриппом, ни ОРВИ, ни возможным COVID-19.