Рособрнадзор разъяснил порядок перевода школ на дистанционку

Рособрнадзор из-за многочисленных обращений родителей дал разъяснение о порядке перевода школ и других образовательных организаций на дистанционное обучение (из-за санитарно-эпидемиологической обстановки по COVID-19).

- Полномочиями по реализации ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, наделены руководители субъектов РФ, - подчеркнули в Рособрнадзоре. - В том числе они принимают решения об определении режима работы образовательных организаций своего региона или на его отдельных территориях.

В ведомстве подчеркнули: ограничительные меры принимаются на уровне региона с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и государственных санитарных врачей субъектов. Меры распространяются на все образовательные организации региона, независимо от их формы собственности.

- Образовательная организация вправе сама решать, какой вариант дистанционных технологий, в том числе онлайн-ресурсы, сервисы и платформы для дистанционного обучения, использовать для организации обучения, - подчеркнули в Рособрнадзоре.

В принятии соответствующих решений вместе с руководством школ, колледжей, вузов могут выступать и попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы (предусмотренные уставом образовательной организации). Например, для учета мнения родителей могут создаваться советы родителей, подчеркнули в ведомстве.

- Ситуация везде разная. Как она будет складываться, покажут ближайшие месяцы, - заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. - Мы надеемся, что школьники смогут полноценно учиться очно. Дистанционный формат не сможет полностью заменить очную работу учителя с классом.