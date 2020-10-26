В Роспотребнадзоре назвали способ противостоять COVID-19

Физическая активность крайне важна, особенно в период распространения вирусных инфекций. Регулярные занятия спортом не только держат организм в тонусе, но также помогают противостоять гриппу, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, напоминают специалисты Роспотребнадзора.

"Начать можно с самого простого - утренней гимнастики, с пяти минут в день и постепенно увеличивать продолжительность тренировок до двадцати. Занятия должны проводиться ежедневно в проветренном помещении. Утренняя гимнастика должна состоять из 8-10 упражнений, повторяющихся примерно десять раз", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют комплекс упражнений, состоящий из разминки, упражнений на растяжку и заключительной части - ходьбы. При этом в разминку рекомендуется включить наклоны, повороты шеи, вращательные движения плечами и руками, наклоны, круговые движения туловища, приседания, махи ногами, а также бег на месте.

Для сомневающихся в полезности физических нагрузок, специалисты приводят еще ряд убедительных аргументов. Регулярные занятия спортом облегчают засыпание и улучшают качество сна, укрепляют сердечно-сосудистую систему, а, следовательно, снижают риск инсульта. Умеренные физические нагрузки улучшают питание суставов и помогают им дольше оставаться здоровыми. К тому же люди, которые ведут активный образ жизни, меньше подвержены стрессу, а значит и болезням.