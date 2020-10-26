Володин назвал приоритеты Госдумы в пандемию

Законопроекты в исполнение норм Конституции Госдума планирует максимально рассмотреть в этом году. Об этом на встрече с президентом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы понимаем, что президент каждодневно контролирует ситуацию, и депутаты должны со своей стороны также выкладываться, делать все для того, чтобы решения, принимаемые президентом, законодательно были обеспечены, особенно в ситуации, связанной с пандемией, помощью людям, помощью пострадавшим отраслям экономики, поддержкой экономики", - заявил Володин.

Сегодня в законотворческом "портфеле" - 1305 законопроектов. Депутаты определили приоритеты. Среди них - помощь людям и все, что связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции, сообщил спикер Госдумы. Это законопроекты в исполнение принятых норм Конституции: в Думе на рассмотрении 20 законопроектов, из которых 14 инициированы президентом. Один уже принят в третьем чтении, два - во втором, семь законопроектов - в первом.

Все законопроекты Госдума планирует максимально рассмотреть в этом году. "Только там, где это законопроекты совместного ведения, возможно, они уйдут у нас на следующий год, на начало следующего года", - добавил докладчик.

"Мы понимаем важность принятия этих законопроектов, потому что принятые нормы Конституции повышают стандарты жизни, повышают защиту прав наших граждан, но и, конечно, эффективность работы самих органов власти", - заключил Володин.