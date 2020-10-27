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27.10.2020 13:50
Рубрика: Власть

В Кремле оценили готовность здравоохранения к эпидемиологическому стрессу

Текст: Кира Латухина
Ситуация с медицинским обеспечением в России стабильнее, чем во многих других передовых странах, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

"Это совершенно новое явление, - сказал про пандемию коронавируса Песков. - В новейшей и новой истории уже много поколений не сталкивались с такими явлениями, тем более с пандемией. Поэтому, естественно, каждая страна реагирует в меру своих возможностей. У нас возможностей в этом плане достаточно много, и ситуация у нас гораздо стабильнее в плане медицинского обеспечения, чем во многих передовых странах. Это однозначный факт".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Если говорить концептуально, то система здравоохранения, конечно, гораздо лучше готова к тому эпидемиологическому стрессу, который она сейчас переживает", - считает он.

По словам представителя Кремля, "проблемы неизбежны, и суть в том, чтобы не превращать их в системные".

Комментируя обращения врачей из регионов с оценкой ситуации с коронавирусом и готовности медучреждений на местах, Песков заявил, что "здесь, безусловно, конечно, нужно будет проверить, насколько эффективно работает обратная связь с руководством региона у региональных лечебных учреждений". "Обращения действительно сейчас идут, адресаты там указываются веерные - и Минздрав, и правительство, и Мишустин, и Путин - и кто только не указывается", - заметил он.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Конечно же, надо выяснить, почему в первую очередь не обращаются лечебные учреждения именно к региональным минздравам и к губернаторам", - заявил пресс-секретарь президента.

Песков также отметил "абсолютно молниеносную реакцию федерального правительства и Минздрава". Отношение к проблеме чрезвычайно внимательное, в регионы направляется и врачебная помощь, и методические средства и так далее.

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