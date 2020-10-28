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28.10.2020 21:36
Рубрика: Общество

Более 150 российских вузов перешли на дистанционное обучение

Текст: Мария Агранович
Более 150 вузов в России полностью перевели занятия в дистанционный формат. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

"У нас 1278 вузов и филиалов, из них 724 головных вуза. На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения студентов", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Он отметил, что ведомство прорабатывает режим работы с каждым вузом отдельно, так как в каждом регионе разные ситуации и одного алгоритма для работы всех вузов быть не может.

По словам Фалькова, практически во всех вузах из-за коронавируса смешанный формат обучения, когда студенты частично посещают занятия с соблюдением мер профилактики.

При этом в вузовских общежитиях подготовлено около 900 тысяч резервных мест для открытия обсервации.

"Это места, куда можно будет поместить на карантин того или иного студента", - сказал Фальков, уточнив, что места "не заняты, они пока у нас в хорошем смысле слова простаивают".

Общество Образование Правительство Минобрнауки Пандемия коронавируса COVID-19

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