Голикова: В 16 регионах заняты 90% "ковидных" коек, в пяти - более 95%

В 21 российском регионе сложилась критическая ситуация с коечным фондом для больных коронавирусом, там заняты более 90% мест, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

"На утро вчерашнего дня оставались свободными 19,1% коечного фонда, при этом доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46% регионов", - рассказала она. "Наиболее критичная ситуация наблюдается в 16 регионах, где занятость коек составляет более 90%, в пяти - более 95% коечного фонда", - добавила вице-премьер.

Всего же в стране развернуто 223,1 тысячи "ковидных" коек, из них 123 тысячи оснащены подачей кислорода и 28,4 тысячи - аппаратами ИВЛ.

Голикова добавила, что правительство жестко мониторит ситуацию с обеспеченностью регионов лекарствами и средствами индивидуальной защиты. В отдельных регионах запасов осталось менее чем на две недели. К 30 октября губернаторы должны предоставить в Минздрав и правительство обновленные данные по лекарствам. К 3 ноября Минздрав передаст эти данные в Минпромторг, который обязан организовать работу с производителями и проконтролировать выпуск препаратов, исходя из потребностей.