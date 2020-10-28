Мишустин продлил порядок оформления нетрудоспособности пострадавшим на производстве

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил до 1 марта 2021 года временный порядок установления степени утраты трудоспособности из-за несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Он был введен ранее из-за распространения коронавирусной инфекции до 1 октября.

Граждане, пострадавшие на производстве в результате несчастного случая или имеющие профессиональное заболевание, получают право на страховые выплаты, размер которых зависит от степени утраты трудоспособности. Ее определяет бюро медико-социальной экспертизы.

Чтобы ограничить социальные контакты в период пандемии коронавируса, процедуру временно организовали без личного посещения бюро. Этот порядок также предполагает автоматическое продление ранее установленной степени утраты трудоспособности на следующие шесть месяцев.