Путин напомнил губернаторам об ответственности в пандемию

Регионы получат помощь федерального центра, но и сами не должны забывать об ответственности в пандемию - если нужно развернуть еще койки, то надо это делать. Об этом заявил президент РФ на видеоконференции с членами правительства.

"В некоторых регионах уже под 95 процентов коечного фонда заполнено", - констатировал Владимир Путин. Это связано не только с коронавирусом, но и с ситуацией по гриппу и ОРВИ - все накладывается одно на другое, добавил он.

Президент обратился к главам регионов: "Мы отслеживаем ситуацию в каждой территории, помогаем и будем помогать. Но не забывайте, пожалуйста, о своей ответственности, о том, что нужно сделать в ближайшее время".

По мнению специалистов, некоторые регионы начали сталкиваться только с первой волной пандемии. "Поэтому нужно самым серьезным образом отнестись к тому, что необходимо делать прямо сейчас", - указал Путин.

"Если нужно разворачивать дополнительные койки, значит, нужно это делать. Если есть необходимость что-то перепрофилировать - не хотелось бы, конечно... - но если есть такая необходимость, оцените, пожалуйста, эту необходимость, посоветуйтесь со специалистами Минздрава, со своими специалистами поближе будьте, и принимайте соответствующее решение", - заключил президент.