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28.10.2020 09:41
Рубрика: Общество

В Ростовской области из-за COVID-19 продлят школьные каникулы

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области принято решение о том, что школьные каникулы будут продлены до десяти дней. Такое решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению COVID-19.

Фото: iStock
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- Считаю, что в нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке плановые каникулы должны длиться не менее десяти дней, это составляет часть инкубационного периода, - заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

По его мнению, отмена занятий и увеличение срока каникул позволит разорвать возможную цепочку заболеваемости среди детей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал предложение главного санитарного врача Дона и поручил оформить его соответствующим решением.

Напомним, школьные каникулы в регионе должны были пройти со 2 по 9 ноября.

По оперативным данным Роспотребнадзора, инфицированных коронавирусной инфекцией в Ростовской области насчитывается около 30 тысяч человек, а с начала пандемии от COVID-19 скончались 772 жителя области.

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