Матыцин: Сделаем все возможное, чтобы спорт не остался без зрителей

Министерство спорта РФ сделает все возможное для того, чтобы зрители могли посещать спортивные соревнования во время пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин.

Из-за увеличения числа заболевших COVID-19 во многих регионах значительно сокращено допустимое количество зрителей во время спортивных соревнований, где-то и вовсе был введен запрет на посещение трибун. По словам Олега Матыцина, его ведомство совместно с федерациями и клубами ведет работу по сохранению зрительской квоты.

"Мы делаем максимум возможного вместе с Роспотребнадзором, федерациями и клубами, детально прорабатываем регламенты, которые позволят минимизировать риски заболевания, в том числе раздел, который касается посещения стадионов. Но никто не гарантирует, что произойдут те или иные события, в каждом регионе своя ситуация, совместно с губернаторами и руководством клубов мы принимаем решение. Сделаем все возможное, чтобы спорт не остался без зрителей и эта атмосфера не ушла со стадионов и из нашей жизни", - приводит слова министра спорта РФ ТАСС.