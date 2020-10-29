В ноябре изменятся правила ОСАГО, торговли алкоголем и сигаретами

Федеральные законы, вступающие в силу в ноябре, касаются семей с детьми, автомобилистов, покупателей шин, продавцов и производителей алкоголя и табачных изделий.

А владельцам грузовиков, индивидуальным предпринимателям и работодателям надо успеть до 30 ноября сделать то, что предусмотрено законами. Иначе одни нарвутся на штрафы, другие - останутся без шанса на отсрочку по налогам, а третьи - не смогут принять участие в эксперименте по переходу на электронные кадровые документы.

Семьи: пособия и новоселья

Для семей с детьми особенно важными буду два закона, которые начинают действовать в ноябре.

Получать пособия станет легче. C 1 ноября список документов, который дает право на получение финансовой помощи малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет, станет короче. Об этом говорится в Распоряжении Правительства РФ от 29 июля 2020 года №1976-р.

Не надо будет собирать и предоставлять документы, которые касаются алиментов. Напомним, что размер льготных выплат составляет 50 процентов прожиточного минимума детей в конкурентном регионе, где живет семья.

Доступная ипотека остается. С 1 ноября продолжит действовать льготная ипотека под 6,5 процента годовых. Изначально в этот день программа должна была прекратиться. Но ее продлили до 1 июля 2021 года. Это предусмотрено Постановлением правительства от 24 октября 2020 года №1732.

Программа льготной ипотеки взяла старт 17 апреля этого года. Благодаря ей семьи могут купить под гуманные проценты квартиры в новостройках.

Автовладельцы: ОСАГО и ПТС

Европротокол станет электронным везде. С 1 ноября в любом регионе России можно будет оформлять не только бумажное, но и электронное извещение о мелких ДТП. Об этом говорится в Указании Банка России от 16.07.2020 N 5505-У.

Речь идет о европротоколе, который давно ввели в России. Он позволяет водителям быстро решить все страховые вопросы без вызова сотрудников дорожной полиции. В аварии должны участвовать не более двух машин.

Как писала "Российская газета", для оформления электронного европротокола нужно воспользоваться мобильным приложением: "Помощник ОСАГО".

До 1 ноября оно было доступно только в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области и в Татарстане. С ноября - по всей стране.

Но воспользоваться электронным извещением о мелком ДТП можно лишь в том случае, если водители имеют аккаунты на госуслугах.

ПТС уходит в онлайн. Если в случае с европротоколом бумага и электроника действуют на равных, то для ПТС (паспортов транспортного средства) "аналоговый" период завершается с 1 ноября.

Паспорта на автомобиль начнут выдавать только в электронном виде. Бумажный вариант сохранится лишь на уже оформленные автомобили. Об этом говорится в Решении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.10.2020 N 124.

Электронный ПТС вводится на территории всего Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения). В нем будут прописаны подробные технические характеристики машины, VIN-номер, сведения о пробеге, данные всех ТО, банковские ограничения на покупку или продажу, замечания лизинговых фирм, данные об изменении конструкции и сведения о ДТП.

Проверим шины по смартфону

С ноября начнется обязательная маркировка колесных шин и автомобильных покрышек. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 31.12.2019 N 1958.

Напомним, что регистрация в системе "Чистый Знак" началась с 1 декабря 2019 года. Но она была добровольной. Период нанесения уже обязательного кода продлится до 1 марта 2021 года.

Без маркировки можно и дальше продавать только восстановленные и шины б\у. Это относится и к велосипедным шинам.

Как уже писала "Российская газета", проверить шины на подлинность смогут сами покупатели. Нужно найти на шине код Data Matrix. Отсканировав его через специальное приложение, можно получить сведения о производителе или импортере товара. Отсутствие данных в приложении будет означать, что шины попали в торговлю нелегально. И лучше их не покупать.

Торговля: карты "Мир", алкоголь и табак

Агрегаторов обяжут принимать к оплате карты "Мир". Это предусмотрено Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 290-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей".

С 1 ноября это коснется только торговых онлайн-площадок, чья годовая выручка составляет не менее 40 миллионов рублей в год (здесь считать будут за 2019 год). Ожидается, что с 1 марта 2021 года карта "Мир" станет обязательной для агрегаторов с выручкой до 30 миллионов рублей, а с 1 июля - до 20 миллионов рублей.

Начнется поштучный (помарочный) учет алкоголя. С 1 ноября Россия полностью переходит на поштучный учет маркированной алкогольной продукции в ЕГАИС. Об этом говорится в сообщении Росалкогольрегулирования.

Поштучный учет алкогольной продукции позволит прослеживать весь путь каждой бутылки - от производителя до конечного покупателя. Значит, у паленого и нелегального алкоголя практически не останется шансов попасть на полки розничных магазинов.

Напомним, что эта мера заработала бы на 100 процентов и раньше, но была перенесена из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Теперь в ЕГАИС появился Регистр 3.0 Это место, где хранятся акцизные марки нового образца. И они привязываются не к партии алкоголя, а к каждой конкретной бутылке. После продажи бутылки марка списывается из ЕГАИС.

У табачных изделий закончится переходный период. 30 ноября истекает срок, за который можно было промаркировать табачную продукцию, не проданную до 1 июля 2020 года. Это предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 N 224. Немаркированные табачные изделия будут запрещены к продаже.

Как писала "Российская газета", с 1 июля 2020 года в России вступил в силу запрет на оборот сигарет и папирос без маркировки. Выпуск такой продукции прекратился еще в июле 2019 года.

У кого еще истекает срок 30 ноября

У индивидуальных предпринимателей. Они должны подать заявления об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 N 409. Таким образом, если заявление не подать до 1 декабря, то налоговые органы его рассматривать не будут.

Кто может получить отсрочку (рассрочку) по налогам можно узнать на сайте ФНС.

У работодателей. Они должны подать заявление в Минтруд на участие в эксперименте по переходу на электронные кадровые документы. Об этом говорится в Приказе Минтруда России от 14.05.2020 N 240н.

Попробовать отказаться от бумажных документов можно уже сейчас. Эксперимент продлится до 31 марта 2021 года.

У владельцев грузовиков. 30 ноября истекает срок, когда транспортное средство категории N2 с неопределенным экологическим классом, может ездить без тахографа. Об этом говорится в Приказе Минтранса России от 21.08.2013 N 273

Транспортное средство категории N2 - это грузовики с максимальной массой от 3,5 до 12 тонн.