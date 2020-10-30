Более 50 тысяч звонков поступило за месяц на горячую линию соцкомплекса Москвы

Горячая линия Комплекса социального развития продолжает принимать заявки на предоставление социальных услуг от горожан, соблюдающих режим самоизоляции. С 26 сентября специалисты кол-центра приняли более 50 тысяч звонков. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с домашним режимом для горожан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, конечно, нагрузка на соцработников возросла, но они с ней успешно справляются. Всего с начала осеннего периода специалисты колл-центра приняли 50 тысяч звонков: около 2 тысяч звонков ежедневно. И мои коллеги недавно посчитали, что социальные работники принесли своим подопечным свыше 25 тонн продуктов", - рассказала Анастасия Ракова.

Напомним, до конца ноября продлен домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Чтобы сделать домашний режим максимально комфортным для горожан, горячая линия Комплекса социального развития начала принимать заявки на предоставление социальных услуг: покупку продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, кормов для домашних животных. Горячая линия Комплекса социального развития Москвы работает ежедневно. Обращаться по телефону +7 (495) 870-45-09.