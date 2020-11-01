Врачам в борьбе с COVID-19 помогут волонтеры

В регионах стартует проект - в связи с эпидемией волонтеры окажут дополнительные меры поддержки медучреждениям и врачам в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Проект по организации волонтерской помощи медработникам разработан министерством совместно с ВОД "Волонтеры-медики" и ОНФ, он стартует в нескольких регионах.

Волонтеры будут помогать с организацией транспорта для медиков и пациентов, помощью в медицинских организациях и колл-центрах. Поставлена задача распределить добровольческие ресурсы таким образом, чтобы помочь максимально большому числу людей.

В министерстве отметили, что правительство дополнительно выделило более 5 млрд рублей на закупку лекарств для амбулаторного лечения больных COVID-19. В рамках проекта волонтерами также будет оказываться помощь по доставке этих лекарств пациентам.