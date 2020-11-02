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02.11.2020 18:56
Рубрика: Власть

Рецепты лечения

Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно
Текст: Владимир Кузьмин, Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8302)
Россиян обеспечат бесплатными лекарствами от коронавируса. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Согласно документу, всего в регионы на лекарства для больных коронавирусом направлено более 5 млрд рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства. Мишустин распорядился максимально быстро довести финансирование до регионов и оперативно организовать закупки необходимых препаратов.

Фото: iStock
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Таким образом, если раньше от коронавируса бесплатно лечили только в стационарах, то теперь льготные лекарства будут доступны также амбулаторным пациентам, то есть тем, кто лечится на дому.

Россияне смогут бесплатно получить препараты в аптеках по рецептам врачей. При этом речь идет о тех фармсредствах, которые предусмотрены в схемах лечения пациентов девятой версией временных методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции", говорится в сообщении пресс-службы минздрава. Это достаточно серьезные препараты, их нельзя применять без медицинских показаний, к тому же они не из дешевых. Стоимость лекарств от коронавируса в отдельных случаях может доходить до 12 тысяч рублей.

В ведомстве рассказали, что до конца года бесплатными лекарствами за счет средств федерального бюджета будут обеспечены не менее 640 500 пациентов без учета Москвы.

Тем временем период уведомительного порядка работы системы маркировки лекарств официально не определен, сообщили "РГ" в минпромторге. "В ближайшее время мы рассмотрим вопрос нормативного закрепления уведомительного порядка работы системы, в том числе определим срок, пока работаем по ситуации", - говорится в сообщении ведомства.

Вынужденный перевод системы маркировки на "уведомительный" режим в аптечном и дистрибьюторском сегментах произошел в связи с серьезным сбоем в системе 30 сентября. Последствия не устранены до сих пор. Как пояснили в минпромторге, технические проблемы возникли в связи с возросшим спросом на ряд медикаментов противовирусного действия и антибиотиков в условиях сезонного подъема заболеваемости. В настоящее время Центр развития перспективных технологий реформирует работу службы техподдержки, и уже внедрен институт персональных менеджеров для основных компаний.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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Росздравнадзор утвердил временные правила по уведомительному режиму маркировки лекарств, разместив их в минувшие выходные на своем сайте. Сейчас аптеки могут отпускать лекарства, уведомив систему маркировки, не дожидаясь от нее подтверждения о получении этих сведений. В Госдуме полагают, что уведомительный режим маркировки лекарств может продлиться от трех месяцев до года. В числе предложений, поступивших от парламентариев, отложить обязательную маркировку лекарств до 1 января 2022 года. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров считает, что вводить ее заново надо поэтапно, тщательно протестировав каждый из сегментов.

По данным Ассоциации Российских фармацевтических производителей, в результате сбоя системы, производственные и дистрибьюторские склады оказались забиты лекарственными препаратами, которые не могут перемещаться из-за сбоев в системе мониторинга движения лекарственных препаратов, так как потеряны контрольно-идентификационные знаки, нанесенные на упаковки лекарственных средств. Так, у двух известных дистрибьюторов на складах "застряло" около 600 млн упаковок на сумму, превышающую 3,5 млрд рублей.

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