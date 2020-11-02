Михаил Мишустин призвал губернаторов не скрывать сложности в борьбе с коронавирусом

Регионы не должны замалчивать проблемы с коронавирусом, указал премьер-министр Михаил Мишустин губернаторам, пообещав им всестороннюю поддержку. Глава Роспотребнадзора Анна Попова пожаловалась, что отдельные субъекты Федерации запоздали с принятием осенью жестких мер и не обеспечивают необходимый контроль масочного режима.

Михаил Мишустин: Люди ждут от властей не формальных отчетов, а решения проблем. Фото: РИА Новости

Глава правительства провел в понедельник заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Его участники сошлись в том, что ситуация остается напряженной и требует ото всех повышенного внимания. "Уровень заболеваемости все еще высокий. В ряде регионов система здравоохранения загружена по максимуму, врачи работают в чрезвычайно напряженном графике", - подчеркнул Мишустин.

С начала осени суточный показатель заболеваемости в стране вырос с 3,8 до 12 на 100 тысяч человек, привела данные глава Роспотребнадзора Анна Попова. На этапе снижения коронавирусная ситуация только в двух регионах, в 31 фиксируется стабилизация, в 19 идет замедление процессов, а в 33 субъектах Федерации продолжается стадия роста.

Попова обратила внимание на то, как власти на местах подходят к противокоронавирусной работе. "Где-то меры были приняты жесткие и своевременные, где-то с этим запоздали", - заключила глава ведомства. Не везде, с сожалением отметила она, обеспечивается стопроцентный контроль обязательного масочного режима на транспорте и в местах массового скопления людей. В отдельных регионах его соблюдают не более половины граждан.

Жесткие меры были приняты в Москве, где в сентябре-октябре недельный прирост доходил даже до 80 процентов, и ограничения дали результаты. "Вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации, - сообщил мэр столицы Сергей Собянин. - По сравнению с прошедшей неделей мы впервые видим на один процент уменьшение объема выявленных больных". Количество госпитализаций превысило предыдущую неделю всего на два процента.

Выполняя поручение президента, в качестве дополнительной помощи правительство направило на места более 16 миллиардов рублей для улучшения материально-технической базы медучреждений, закупки средств индивидуальной защиты, систем тестирования и препаратов для больных, лечащихся на дому. "Эти средства министерство здравоохранения и министерство финансов оперативно довели до регионов. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации максимально быстро организовать закупочные процедуры и контроль за оказанием медицинской помощи и применением препаратов", - обратился Михаил Мишустин к губернаторам.

Чтобы поставки необходимых препаратов не прерывались, правительство продлит до 1 января 2022 года упрощенную регистрацию медицинских изделий и лекарств. "Надо сделать все, чтобы заболевшие были обеспечены всем необходимым", - сказал премьер. Министерству промышленности и торговли поручено держать на контроле производство лекарств для лечения коронавирусной инфекции, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий. "Регионы должны обладать полной информацией о наличии препаратов", - указал глава кабмина.

Российская фармацевтическая отрасль имеет производственный и ресурсный запас для выпуска в необходимом количестве препаратов для лечения COVID-19, заверил глава минпромторга Денис Мантуров. Она в достаточном объеме производит 22 рекомендованных минздравом препарата для профилактики и лечения коронавируса, а также девять противомикробных. "Реагируя на повышенный спрос, в целом по этой номенклатуре предприятия нарастили производство более чем в два раза от пиковых объемов первой волны. Это примерно плюс 110 процентов к апрелю", - уточнил Мантуров. По некоторым позициям рост производства многократный. Так, выпуск дексаметазона увеличился в 15 раз. "Имеющие место перебои с поставками лекарств в отдельные субъекты связаны в первую очередь с перегруженностью каналов дистрибуции, - заявил министр. - Логистике и рознице требуется адаптация к повышенному спросу".

Наша задача - защитить их здоровье от опасной инфекции, и надо сделать для этого все возможное, обеспечить всем необходимым для лечения больных коронавирусом

Выслушав доклады, Михаил Мишустин пришел к выводу, что активная работа идет по всем направлениям, но тем не менее потребовал от регионов не замалчивать проблемы, возникающие у них при борьбе с коронавирусом. Люди, подчеркнул он, ждут от властей не формальных отчетов, а решения проблем. "Наша задача - защитить их здоровье от опасной инфекции, и надо сделать для этого все возможное, обеспечить всем необходимым для лечения больных коронавирусом", - заметил глава кабмина. Возникающие на местах острые вопросы надо решать оперативно, подчеркнул Мишустин.

Дословно

Коронавирусу из Турции пора закрыть "зеленый коридор"

Во время заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса была затронута тема не только "внутреннего", но и "внешнего" распространения COVID-19. Большинство заболевших инфекцией россиян, которые вернулись из других стран, прибыли из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Что обращает на себя внимание? После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек, - заявила Попова. - И в нашем мониторинге из общего количества выявленных с положительным результатом (это больше 10 тысяч) 90% - это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики". "Очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры", - заметила она.

Тем временем

Маткапитал разрешат использовать в качестве взноса по сельской ипотеке

Материнский капитал разрешат использовать в качестве взноса по сельской ипотеке, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Льготная программа поддержки села запущена только в этом году, но становится очень востребованной. "Можно получить кредит по льготной ставке до 3 процентов, чтобы построить себе дом или приобрести другое жилье в сельской местности", - напомнил глава правительства. Уже выдано более 27 тысяч ипотечных займов, субсидируемых государством. Сейчас подготовлены изменения в правила, которые позволят родителям использовать в качестве взноса по сельской ипотеке средств материнского капитала.