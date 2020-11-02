Мишустин потребовал не замалчивать проблемы с коронавирусом

Регионы не должны замалчивать проблемы, возникающие у них при борьбе с распространением коронавирусной инфекции, указал премьер-министр Михаил Мишустин губернаторам.

Глава правительства провел в понедельник президиум профильного координационного совета. Люди, подчеркнул он, ждут от властей не формальных отчетов, а решения проблем.

"Наша задача - защитить их здоровье от опасной инфекции, и надо сделать для этого все возможное, обеспечить всем необходимым для лечения больных коронавирусом", - заявил Мишустин.

Возникающие на местах острые вопросы надо решать оперативно, подчеркнул премьер. "Регионам, у которых не хватает собственных сил, по-прежнему будем помогать: направлять и бригады врачей для помощи местным медикам, и разворачивать дополнительные койки", - пообещал он.