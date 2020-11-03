Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 ноября 2020 года № 144 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 16 октября 2020 года № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 3 ноября 2020 года, постановляю:

1. Продлить до 31 декабря 2020 года включительно действие:

1.1. Режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин, с соблюдением ограничений, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

1.2. Подпунктов 5.2.3, 5.2.7, 5.2.8 пункта 5, подпунктов 21.3, 21.4 пункта 21 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

2. Установить, что подпункты 2.1, 2.5 пункта 2, подпункт 5.1.5 пункта 5, подпункт 18.7 пункта 18 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 8 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 4 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", пункт 3 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 мая 2020 года № 66 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" применяются в отношении граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин.

3. Аппарату Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры организовать с 5 ноября 2020 года предоставление государственной услуги по проставлению апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, выданных в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, без личного участия заявителя.

4. Органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

4.1. С 5 ноября 2020 года осуществлять предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе государственную регистрацию заключения брака, по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы с одновременным нахождением в помещении предоставления государственной услуги не более восьми человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, фотографа.

4.2. С 5 ноября 2020 года отменить выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака.

4.3. Во взаимодействии с руководителями организаций независимо от организационно-правовой формы обеспечить:

4.3.1. Распределение потоков работников с применением режима гибкого рабочего времени, организацию сменной работы.

4.3.2. Размещение работников на разных этажах, в отдельных кабинетах.

5. Родителям (законным представителям) детей в возрасте до 14 лет не допускать их нахождение без своего сопровождения в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) организаций, реализующих услуги в сфере торговли, общественного питания, за исключением следования в организации, осуществляющие образовательную деятельность.

6. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обеспечить граждан в возрасте 60 и старше пульсоксиметрами при амбулаторном лечении острых респираторных вирусных инфекций.

7. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, дополнив пункт 1.2.1 после слов "15 ноября 2020 года" словами ", с 16 ноября по 29 ноября 2020 года, с 30 ноября по 13 декабря 2020 года, с 14 декабря по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря по 31 декабря 2020 года".

8. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 августа 2020 года № 113 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, признав пункт 5 утратившим силу.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







