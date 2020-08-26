Постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 августа 2020 года № 113 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая предложение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (исх. от 25 августа 2020 года № 6624), постановляю:

1. Возобновить в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, защитными протоколами (пункт 4 протокола заседания регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 августа 2020 года № 53), с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 м, масочного режима работу:

1.1. Организаций общественного питания, за исключением проведения в них торжественных или досуговых мероприятий с массовым участием граждан при условии:

наличия электронного уведомления о готовности возобновить деятельность, сформированного в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан в период действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре "Цифровое уведомление";

заполняемости не более 50 % мест и расстановки "перегородок" или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 м;

проведения дезинфекции, термометрии.

1.2. Образовательных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности по мере их готовности к приему обучающихся в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.4.0178/1-20 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года.

2. Снять запрет на осуществление прогулок в местах отдыха населения (парках, скверах и др.) при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 м.

3. Снять запрет на посещение объектов (территорий) религиозных организаций с заполнением их исходя из расчета не более 1 человека на 4 кв. м с соблюдением гражданами масочного режима, проведением дезинфекции.

4. Возобновить осуществление строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ в режиме, установленном Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях".

5. Органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до отдельного решения осуществлять предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе государственную регистрацию заключения брака, по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы с одновременным нахождением в помещении предоставления государственной услуги количества человек, исходя из расчета площади помещения органа записи актов гражданского состояния - 4 кв. м на 1 человека.

6. В целях повышения эффективности обеспечения сотрудников органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры средствами индивидуальной и коллективной защиты указанным органам осуществлять закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

7. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 2020 года № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:

7.1. Подпункты 2.3, 2.4, 2.6 пункта 2 признать утратившими силу.

7.2. Подпункт 5.2.5 пункта 5 признать утратившим силу.

7.3. В пункте 8:

7.3.1. Подпункт 8.1 после слов "прием граждан" дополнить словами "в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин".

7.3.2. В подпункте 8.2 слова "и полустационарном социальном обслуживании в условиях круглосуточного пребывания" заменить словами "социальном обслуживании".

7.4. Пункты 9, 17 признать утратившими силу.

7.5. В пункте 21:

7.5.1. В подпункте 21.4 слова ", а также по вопросам функционирования мобильных дежурных групп в дошкольных образовательных организациях" исключить.

7.5.2. Подпункт 21.5 признать утратившим силу.

7.6. Пункты 22, 24 признать утратившими силу.

7.7. Пункт 25 признать утратившим силу.

7.8. Подпункт 26.1 пункта 26 признать утратившим силу.

7.9. Приложение 1 признать утратившим силу.

8. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 апреля 2020 года № 34 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменения, признав пункты 6, 7 утратившими силу.

9. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 апреля 2020 года № 46 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, признав пункт 6 утратившим силу.

10. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2020 года № 51 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменения, признав подпункты 2.3, 2.4 пункта 2, пункт 5 утратившими силу.

11. Внести в постановление Губернатора автономного округа от 14 мая 2020 года № 54 "О плане поэтапного снятия или введения ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19" следующие изменения:

11.1. В пункте 3 слова "(приложение 2)" исключить.

11.2. Приложение 2 признать утратившим силу.

12. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 мая 2020 года № 66 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, признав пункт 2 утратившим силу.

13. Внести в пункт 1 постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 августа 2020 года № 109 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, заменив в подпункте 1.2 слова "пунктов 9, 21, 24" словами "пункта 21".

14. Настоящее постановление вступает в силу с 31 августа 2020 года, за исключением пунктов 2-6, подпунктов 7.1, 7.7 пункта 7, пункта 12.

15. Пункты 2-6, подпункты 7.1, 7.7 пункта 7, пункт 12 настоящего постановления вступают в силу с 29 августа 2020 года.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







