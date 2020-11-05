Дистанционку для старшеклассников продлили в столице до 22 ноября. Такой указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В своем персональном блоге он объяснил, что это делается для снижения заболеваемости в Москве.

Мэр напомнил, что вот уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Вместе с переводом на удаленку и строгим соблюдением масочного режима это помогает стабилизировать в целом по городу ситуацию с заболеваемостью Covid-19. Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась.

"Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться, - высказывает тревогу глава города. - Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций".

Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели - с 9 по 22 ноября 2020 года. "Берегите себя и своих близких!"- обращается к москвичам Собянин.