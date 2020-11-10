Мишустин направил 26 млрд рублей на спецвыплаты врачам

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил из резервного фонда правительства более 26 миллиардов рублей в Фонд социального страхования на специальные социальные выплаты медицинским и другим работникам, оказывающим медпомощь больным с коронавирусом и занимающимся диагностикой заболевания.

Другим распоряжением Роспотребнадзор получит более 800 миллионов рублей на оснащение подведомственных организаций современным лабораторным оборудованием. В федеральные казенные и бюджетные учреждения здравоохранения должно быть поставлено почти две тысячи новых аппаратов. Мишустин выделил почти 900 млн рублей на цифровизацию здравоохранения