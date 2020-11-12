Регионам рекомендовали организовать амбулатории для диагностики COVID-19

Регионам рекомендовано организовать круглосуточные амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19. Об этом говорится в приказе Минздрава.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о временных пунктах, в которых граждане смогут пройти обследование на коронавирус. Такие центры должны быть прикреплены к медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, взаимодействовать со службой скорой помощи, поликлиниками и больницами.

Размещаться они могут либо в отдельном здании, либо в одном здании с медорганизацией, но в помещениях с изолированной приточно-вытяжной вентиляционной системой. Для пациентов в них должны быть организованы четыре отдельные зоны. Во-первых, это - приемный покой, через который они могут обратится за обследованием самостоятельно или с бригадой скорой помощи. В специально отведенном месте граждане должны ожидать проведения обследования. Отдельной зоной в документе выделяются кабинеты диагностики: их необходимо оснастить оборудованием для проведения компьютерной томографии легких и электрокардиографии, также в них должны быть процедурные для забора анализов на выявление РНК вируса или антител к нему. Четвертая зона выделяется для пациентов с показаниями к госпитализации, ожидающих прибытия бригады скорой помощи.

В центре также должно быть предусмотрено помещение с отдельным входом для персонала, где можно облачиться в средства индивидуальной защиты. На границе между чистой и грязными зонами организуется фильтр. По окончании рабочей смены персонал должен проходить санитарную обработку.