В больницы и поликлиники начнут внедрять искусственный интеллект

К 2024 году не менее 50% государственных и муниципальных медорганизаций должны будут использовать изделия и сервисы с применением технологий искусственного интеллекта, внедрение которых начнется со следующего года, сообщили "РГ" в Минздраве. Утверждена дорожная карта, предусматривающая план перевода бюджетного здравоохранения на работу с искусственным интеллектом.

Так, уже через год умное оборудование поступит в десятую часть российских больниц и поликлиник, еще через два им оснастят почти треть из них. Использоваться оно будет по нескольким направлениям. Например, помогать врачам в диагностике заболеваний. Сегодня каждый десятый пациент страдает из-за того, что ему неправильно поставили диагноз, пишет Google. Действительно, врач может ошибиться, интерпретируя снимки или анализы пациента, а искусственный интеллект всегда более точен, отмечает эксперт Российского общества клинической онкологии Илья Тимофеев.

"Разметка злокачественного образования с помощью умных технологий получается намного точнее, нежели когда ее делает врач", - говорит он. По его словам, иногда даже опытные врачи не в состоянии увидеть полную картину болезни из-за того, что данные в карточке пациента не систематизированы. На помощь придут специальные роботизированные программы, которые проанализируют информацию об анамнезе и предложат наиболее подходящий человеку курс терапии. К тому же они будут способны подбирать медикаменты, самостоятельно оценивая особенности организма человека и сочетаемость препаратов.

Как рассказал "РГ" заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев, с помощью искусственного интеллекта планируется оптимизировать индивидуальный план лечения пациентов. Умные технологии помогут раннему выявлению заболеваний, предотвращению их развития, и, безусловно, будут ассистировать врачам. Например, рутинную работу по заполнению медицинской документации смогут облегчить специальные программы, умеющие распознавать человеческую речь: им можно надиктовывать информацию, и они сами внесут ее в компьютер.

"Вот как сейчас выглядит посещение кабинета ультразвуковой диагностики? Врач делает УЗИ, а рядом сидит медсестра, которая за ним записывает. В перспективе ему нужно будет просто озвучивать то, что он видит на экране монитора, и это автоматически в текстовом варианте будет попадать в медицинскую информационную систему", - пояснил он.

Согласно дорожной карте, в каждой бюджетной организации должно появиться не менее пяти видов изделий и сервисов со встроенным искусственным интеллектом, сообщили в департаменте цифрового развития и информационных технологий Минздрава. Для повышения доступности умных технологий создается специальная отраслевая платформа. Она объединит в себе обезличенные медицинские данные, обеспечит доступ к ним отечественных разработчиков и исследователей для разметки данных и создания готовых решений, а также медицинских организаций к готовым решениям на основе искусственного интеллекта. Ее первая очередь, включающая набор готовых решений, появится уже к концу этого года.

Минздравом в правительство внесен проект постановления, который должен почти в два раза ускорить госрегистрацию медицинского программного обеспечения с функциями искусственного интеллекта - с 50 до 32 дней. Планируется, что к 2024 году обучение по работе с большими данными должны пройти не менее двух тысяч медицинских работников.

В ведомстве отмечают, что к наиболее востребованным в сфере здравоохранения технологиям искусственного интеллекта, способным внести существенный вклад в цифровую трансформацию отрасли, относятся компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, рекомендательные системы, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, машинное обучение для аналитики данных, технологии, обеспечивающие автономную работу физических машин (роботы, беспилотные автомобили, автономные дроны).