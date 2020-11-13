Почему АвтоВАЗ не спешит обновлять Lada Vesta

Lada Vesta добралась до 500-тысячного тиража. Юбилейный экземпляр автомобиля сошел с конвейера 13 ноября. Им оказалась одна из самых модных модификаций - седан Vesta Cross в комплектации Black с мотором 1.6 на 106 л.с. и МКП. Уже известно, что купить эту машину сможет кто-то из клиентов компании в Кемерове. Именно сюда и отправится 500-тысячная Vesta.

Отмечая этот юбилей, пресс-служба российского автогиганта подчеркнула, что сейчас россияне покупают ежемесячно примерно по 10 тысяч Lada Vesta, причем около половины этого объема приходится на универсалы - SW и SW Cross.

- Сейчас семейство постоянно развивается, пополняясь новыми модификациями, новыми опциями и элементами персонификации автомобиля, - отметили на АвтоВАЗе.

Между тем, в соцсетях все чаще поднимается вопрос об обновлении Lada Vesta. Официальных комментариев на эту тему нет, компания традиционно держит все планы в секрете. Что интересно, сегодня этой темы коснулась заводская газета "Волжский автостроитель". В статье, посвященной юбилейной Vesta, молчание производителя относительно рестайлинга модели объясняется мировой практикой. "Мало какая фирма будет анонсировать нововведения в сегменте, где идет настолько жесткая конкурентная борьба", - говорится в материале. И добавляется: "Впрочем, есть мнение, что постоянные рестайлинги, которыми увлекаются иностранцы, могут просто портить машину. Размывается фирменный облик, нарушаются пропорции, автомобили теряют индивидуальность, и так далее".

Кому принадлежит это мнение, не сообщается. Но оно говорит о многом.

Ранее сообщалось, что выход обновленного вазовского флагмана был запланирован на конец 2020-го или начало 2021 года. В рамках рестайлинга модель должна получить новый салон, оригинальную бамперную группу и решетку радиатора, светодиодную головную оптику, фонари, а также капот, крылья и крышку багажника иной формы. Боковая часть кузова останется прежней. Под капотом прогнозируется появление 1,3-литрового турбомотора (150 л.с.) от Renault Arkana. Однако сведений о том, что АвтоВАЗ действительно занимается этим проектом, в настоящее время нет. Компания активно тестирует Largus FL, но и его выход на рынок, скорее всего, задержится.