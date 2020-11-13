Эксперты ответили на вопросы родителей о дистанционном обучении в школах

Общественная палата Москвы организовала круглый стол, посвященный дистанционному обучению в период коронавируса. Обсуждались вопросы, которые в равной мере волнуют сегодня каждую семью и школу.

На открытой площадке с родителями столичных школьников встретились представители сферы образования, медицинские специалисты, члены Общественной палаты Москвы. На вопросы родителей ответили руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева, заместители руководителя Департамента образования и науки Наталия Киселева и Антон Молев, главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, главный педиатр Москвы Исмаил Османов, учителя московских школ. Модератором круглого стола выступила председатель Комиссии по образованию и науке Общественной палаты Москвы Мария Лазутова.

Учитывая поступившие вопросы от родителей, главный санитарный врач Москвы Елена Андреева сообщила актуальную статистику заболеваемости среди школьников, обратила внимание, когда был отмечен резкий рост числа заболевших и как удалось его замедлить для учащихся 6-11 классов. Руководитель столичного Роспотребнадзора объяснила, какая логика стояла за решением перевода на дистанционное обучение именно этой группы учащихся. Елена Андреева отметила, что эта мера - вынужденная, но необходимая в условиях резкого роста заболеваемости:

"Единственная возможность уйти от неконтролируемого роста - это ограничительные мероприятия, в том числе среди школьников. Но мы вводим их постепенно, чтобы дети могли адаптироваться. Первое, что мы сделаем после стабилизации ситуации - будем выводить школьников на очное обучение", - прокомментировала главный санитарный врач Москвы.

Родители задаются вопросом, опасно ли вообще для школьников заражение коронавирусной инфекцией.

"У родителей вопрос: почему миллион школьников сидят по домам и не получают нормального образования? Мы считаем, что мотив отправления школьников на дистант не аргументирован. Я хочу апеллировать к информации Союза педиатров России: дети в возрасте до 15 лет не являются супер-распространителями коронавируса. Проведенные исследования указывают, что дети заражаются в семьях, кластерных очагах, а наибольший вклад в распространение вносит молодежь", - утверждает президент общественного движения "Родители Москвы" Илона Менькова.

Эти доводы опровергли медицинские специалисты - участники круглого стола. Как подчеркнул главный педиатр Москвы Исмаил Османов, для детей характерно более длительное выделение вируса, чем у взрослых.

"К моменту появления положительной реакции дети, как и взрослые, способны распространять вирус уже несколько дней. При этом для детей характерно длительное выделение вируса даже после нормализации самочувствия. Именно поэтому необходимо разобщать детей, как бы это тяжело не давалось и школьникам, и их родителям. Статистика показывает, что в числе заболевших детей преобладают старшеклассники и преобладают с наиболее тяжелым течением заболевания - болеют "по-взрослому". А разобщение - один из базовых принципов эпидемиологии, который применяется абсолютно при любых инфекциях с высоким уровнем заражения при контактах, к которым, несомненно, относится и новая коронавирусная инфекция", - подчеркнул главный педиатр Москвы.

Исмаил Османов также отметил, что случаи тяжелого течения заболевания, к сожалению, встречаются и среди школьников. Около 10% всех заболевших детей проходили лечение в стационарах. В целом за время пандемии почти 2 тысячи детей были госпитализированы с коронавирусом.

К оживленной беседе присоединился и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Знаменитый врач признался, что сам отец 11-классницы, и в его семье вопрос о целесообразности дистанционного образования просто не стоит. По словам Дениса Проценко, с учетом того, что дети в 1,5 раза чаще взрослых становятся источниками заражения других членов семьи, временный домашний режим позволяет сократить заболеваемость в городе, а значит, сократить нагрузку на ковидные стационары.

"Негативные эмоции родителей по отношению к дистанционному образованию понятны. Но давайте посмотрим на другую сторону - 212 реанимационных больных, которые сейчас находятся в нашей больнице, более 40 - на ИВЛ. Если принимаемыми мерами, дистантом мы сможем снизить распространение вируса, значит, нам нужно набраться терпения и сил преодолеть это, как мы это делаем с марта", - подчеркнул Денис Проценко.

Некоторые родители обеспокоены тем, что дистанционное обучение может заменить традиционное. По словам замруководителя Департамента образования и науки Антона Молева, речь об этом не идет.

"Мы не ставим знак равенства между дистанционным и очным образованием. Дистанционка - это вынужденная мера, инструмент, с помощью которого дети могут продолжить обучение в текущей эпидемиологической ситуации. Нет людей, которые бы хотели перевести школьников полностью на дистанционку. Мы выбираем между очным образованием и здоровьем детей", - подчеркнул Антон Молев.

Председатель комиссии Общественной палаты Москвы Мария Лазутова отметила, что в большинстве стран школы полностью закрыты, а в некоторых открыты лишь частично, как в Германии, но с учетом того, что там введен жесткий комендантский час и присутствие детей ограничено 2-3 часами

"Условия, в которых оказались не только мы, но и весь мир, требуют от всех нас терпения, выдержки и самое главное - взаимной поддержки", - отметила Мария Лазутова.

Все участники сошлись на том, что дистанционное обучение - это вынужденная мера в условиях текущей эпидемиологической ситуации в столице. Важно сохранять открытый диалог и совместными усилиями обеспечивать и безопасность детей, и качественный образовательный процесс.

По итогам круглого стола принята резолюция, в которой административным командам школ рекомендовано плотнее взаимодействовать с родительской общественностью Москвы, вести с родителями открытый диалог на актуальные темы и оперативно отвечать на их вопросы.

Запись круглого стола можно посмотреть в официальной группе Департамента образования и науки Москвы в социальной сети "ВКонтакте".