Лечить россиян от коронавируса будут дистанционно

Дома смогут лечиться граждане с легкой формой коронавируса, гриппа, внебольничной пневмонии и ОРВИ, но под дистанционным наблюдением специалистов. Врач удаленно зафиксирует жалобы пациента, выпишет электронный больничный, скорректирует лечение, при необходимости назначит очный прием у врача или направит человека в стационар.

Телемедицинские консультации должны быть доступны гражданам в круглосуточном режиме, отмечается в приказе. Для этого ведомство предлагает регионам создать единые телемедицинские центры, оснащенные необходимым оборудованием и средствами связи, обучить медработников использованию телемедицинских технологий. Допускается проведение дистанционных сеансов в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг либо с использованием единой государственной или региональной информационной системы в сфере здравоохранения на сайте медорганизации. Возможны и другие варианты.

В регионах создадут телемедицинские центры с возможностью консультаций через портал госуслуг

Также регионам рекомендовано организовать круглосуточные амбулаторные центры диагностики и лечения COVID - временные пункты, где граждане смогут пройти обследование на коронавирус. Такие центры должны быть прикреплены к медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, взаимодействовать со службой "Скорой помощи", поликлиниками и больницами, пояснили в министерстве.