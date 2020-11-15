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15.11.2020 18:32
Рубрика: Общество

С акцентом на оперативность

Лечить россиян от коронавируса будут дистанционно
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8311)
Минздрав рекомендовал регионам лечить пациентов с COVID-19 на дому с использованием телемедицинских технологий. Об этом опубликован приказ ведомства.
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Дома смогут лечиться граждане с легкой формой коронавируса, гриппа, внебольничной пневмонии и ОРВИ, но под дистанционным наблюдением специалистов. Врач удаленно зафиксирует жалобы пациента, выпишет электронный больничный, скорректирует лечение, при необходимости назначит очный прием у врача или направит человека в стационар.

Путин поручил готовить медиков к телемедицине

Телемедицинские консультации должны быть доступны гражданам в круглосуточном режиме, отмечается в приказе. Для этого ведомство предлагает регионам создать единые телемедицинские центры, оснащенные необходимым оборудованием и средствами связи, обучить медработников использованию телемедицинских технологий. Допускается проведение дистанционных сеансов в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг либо с использованием единой государственной или региональной информационной системы в сфере здравоохранения на сайте медорганизации. Возможны и другие варианты.

В регионах создадут телемедицинские центры с возможностью консультаций через портал госуслуг

Также регионам рекомендовано организовать круглосуточные амбулаторные центры диагностики и лечения COVID - временные пункты, где граждане смогут пройти обследование на коронавирус. Такие центры должны быть прикреплены к медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, взаимодействовать со службой "Скорой помощи", поликлиниками и больницами, пояснили в министерстве.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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