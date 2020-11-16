В России ввели новые правила для контактировавших с больными COVID-19

Достаточно просто провести две недели в самоизоляции - дома, либо в обсерваторе. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора , подписанном главой ведомства Анной Поповой.

Там, в частности, отмечается, что выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, производится по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19. Тестирование будут проходить только те лица, у которых выявлены схожие с COVID-19 симптомы.

Также пациентов могут выписать из стационара на долечивание домов после одного отрицательного теста, а не после двух, как было ранее. Но при этом важно, чтобы у человека было отдельное жилье - не комната в коммуналке или общежитии.

В постановлении также сказано, что срок получения результатов лабораторного исследования на коронавирус не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию.

Ранее изменения в приказ по оказанию медпомощи внес Минздрав. Документ вступил в силу с 8 ноября. Раньше жилищные условия в расчет не принимались. А теперь однозначно отправят в больницу пациентов, живущих в общежитиях и коммуналках, а также совместно с людьми старше 65 лет или имеющими хронические заболевания.

При этом пациентов, которых оставили дома, врач должен предупредить, что при ухудшении самочувствия нужно срочно вызывать "скорую" или медиков из поликлиники. И оставить памятку с указанием нужных телефонов для обращения за экстренной помощью. Если человек живет не один, то врач должен рассказать остальным жильцам о рисках заболевания и необходимости временного проживания в другом помещении. А также напомнить, что, если люди, проживающие в одной квартире с больным, не станут соблюдать карантин, это может спровоцировать массовое заболевание ковидом. И тогда вполне реально попасть под уголовную ответственность.