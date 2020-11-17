Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19

В России с начала пандемии официально зарегистрировано 1,8 миллиона случаев заболевания COVID-19, и эта статистика пугающими темпами продолжает расти.

Среди сотен тысяч людей с диагнозом "коронавирус" оказался и корреспондент "РГ". Перенеся болезнь, он сравнил свои первые симптомы с теми, которые характерны для ранних стадий заболевания. Статья написана с учетом заключений медиков-инфекционистов ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная больница".

Конкретно

Симптомы коронавируса на ранних стадиях

ярко выраженная общая слабость организма, недомогание;

потеря или изменение обоняния и вкуса;

интенсивная головная боль;

температура тела, обычно не превышающая 38 градусов.

Опыт

Первый день

Коронавирус обрушился на мой организм неожиданно. Не было никакого постепенного нарастания недомогания, кашля или насморка. Еще днем я был на работе, вечером занимался домашними делами, а перед сном температура без видимых причин вдруг скакнула до 37,5. Самочувствие так ухудшилось, что не смог встать с кровати. Эта внезапность, как потом объяснят врачи, не является строго обязательной особенностью COVID-19. Коронавирус в данном случае "замаскировал" свои симптомы под сезонный грипп. Но в этом и состоит опасность болезни - диагноз трудно поставить. Причем вирус может сидеть в организме разное время - от одного дня до 14 - и не проявлять себя никакими симптомами. У большинства людей, когда приходит время активной фазы болезни, она все-таки нарастает постепенно в течение нескольких дней.

Зато в моем случае подтвердились другие особенности, характерные только для коронавируса: при общем недомогании отсутствие насморка, боли в горле, кашля. То есть внешне вроде бы здоров, но при этом самочувствие такое, как будто попал под поезд, а температура тела выросла до 38 градусов. По наблюдениям врачей на этом этапе заболевания может добавляться интенсивная головная боль. Это происходит из-за того, что вирус активно размножается в организме и поражает его ткани. Но вот чего не будет точно - так это насморка. Если у вас "потек" нос, можно в каком-то смысле выдохнуть - COVID-19 вы не заболели.

Второй день

Добавились легкий еле заметный кашель и сильная боль в мышцах и суставах. Врачи поликлиники по месту жительства на тот момент ставили диагноз "ОРЗ, протекающее атипично". Но настораживал один факт. Обзвонив знакомых, у которых оказался подтвержденный положительный тест на COVID-19, я обнаружил, что их болезнь в первые два-три дня начиналась абсолютно так же, как у меня. Но они-то болели не ОРЗ…

Игорь Люлин, зам. главного врача ГБУЗ "Специализированная клиническая инфекционная больница":

- Симптомы, которые описывает корреспондент "РГ", действительно характерны для большинства заболевших коронавирусом. Однако надо особо отметить, что при COVID-19 пока нельзя выделить совсем уникальные признаки течения болезни, которые бы однозначно характеризовали этот вирус. В чем и опасность. Поэтому любое ОРЗ должно расцениваться сейчас как подозрение на COVID-19. Обычно если человек заразился коронавирусом, то вначале не бывает высокой температуры или резкого ухудшения самочувствия, более характерно постепенное развитие заболевания. Но во многом течение болезни зависит и от индивидуальных особенностей организма. Характерным симптомом для коронавируса является потеря или изменение обоняния и вкуса, головная боль. Сильный насморк при этом не характерен.

Седьмой день

Я думал, что поправился. Однако оказалось, что это только начало. Призываю читателей обратить на это внимание - первая неделя болезни лишь подводит к пику, а не наоборот, как мы привыкли. Проснувшись утром и с удивлением ощущая себя совершенно здоровым, отправился на кухню выпить кофе… и с изумлением обнаружил, что не чувствую его аромата. Попробовал понюхать духи. Самая резкая парфюмерия показалась мне обычной водой без запаха.

Это являлось ярко выраженным признаком коронавируса. Его торжественной подписью. Меня направили на компьютерную томографию, которая показала восемь процентов поражения легких. А через три дня пришли результаты теста на коронавирус. Но к тому времени уже пришлось вызывать "скорую".

Игорь Люлин: Особенностью COVID-19 является то, что 10 -14-е сутки течения болезни могут быть самым ее пиком, а вовсе не завершением. - Тяжесть течения заболевания определяется несколькими факторами, в том числе объемом поражения легких, степенью сатурации (насыщения клеток крови кислородом) и наличием хронических заболеваний.