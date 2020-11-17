Правительство выпустит новое мобильное приложение, которое способно отслеживать контакты с заболевшими COVID-19. Это подтвердил глава Минцифры Максут Шадаев изданию "Медуза".

"Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения, - сообщил Шадаев "Российской газете". - Сейчас особенно важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с заболевшим для принятия решения о сдаче тестов и предотвращения дальнейшего распространения болезни. Разработанное Минцифры приложение позволяет эффективно решить эту задачу. Самое важное, что использование приложения абсолютно анонимно и безопасно. Не требуется регистраций - достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания - дело добровольное, но чем больше пользователей его установят, тем шире будет охват".

Приложение имеет рабочее название "Стопкоронавирус. Мои контакты". Основная его задача - борьба с распространением коронавируса за счет мониторинга социальных контактов. Это крайне важно, поскольку около 25% диагностированных случаев инфекции COVID-19 протекает бессимп­томно.

В основе приложения лежит технология, созданная Apple и Google. Она отслеживает мобильные устройства в радиусе десяти метров и предупреждает, если у их владельцев диагностирован COVID-19.

Предполагается, что заболевший должен самостоятельно сообщать о своей болезни через приложение. Для этого ему надо ввести туда специальный код, который он получит при сдаче положительного теста на коронавирус. Такой порядок позволит избежать ложных уведомлений.

Данные о пользователях автоматически будут удаляться через 14 дней.

Сейчас Минцифры завершает тестирование приложения, и в ближайшее время его можно будет скачать в App Store и Google Play, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правительстве и федеральном штабе по борьбе с коронавирусом.