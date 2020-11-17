Коронавирус. Продление дистанционного обучения в 6-11 классах

Уважаемые школьники, педагоги, мамы и папы,

Количество случаев заражения Covid-19 продолжает расти. За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, - в 1,5 раза больше, чем в начале октября.

При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне - 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю.

Стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет - 5-6 тыс. случаев в неделю.

Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников.

Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11 классах еще на две недели - до 6 декабря 2020 г.

Я уверен, что эта мера спасет здоровье и жизнь многих москвичей, в т.ч. ваших родных и близких.

С уважением.

Ваш мэр

С.Собянин

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина