Свыше 960 млн рублей выделит дополнительно Москва на борьбу с коронавирусом

Москва выделит дополнительно свыше 960 млн. рублей на борьбу с коронавирусом. Такое постановление подписал в ходе заседания президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин.

В документе говорится, что эти деньги будут направлены на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах. В частности, на питание, охрану, уборку помещений, обустройство соответствующих зон, стерилизацию отходов, приобретение основных средств и расходных материалов, а также стирку, химчистку и замену постельного белья.

Эти деньги также пойдут на дополнительные денежные выплаты помощникам по уходу в домах престарелых и психоневрологических интернатах, переведенных в непрерывный (сменный) режим работы. Кроме того, на компенсацию расходов на проезд медицинских работников и осуществление доставки оборудования, медикаментов и средств защиты.