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Названа точная причина смерти Романа Виктюка

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    18.11.2020, 01:50
Текст:   Козьма Лоханкин

Пресс-атташе Романа Виктюка озвучила точную причину смерти Народного артиста РФ.

"Причиной смерти стала тромбоэмболия", - приводит ТАСС слова представительницы режиссёра, который умер в субботу на 85-м году жизни. Тромбоэмболия - это острая закупорка кровеносного сосуда тромбом.

Ранее указывалось, что причиной кончины Виктюка стал инсульт. В конце октября режиссёр, напомним, был госпитализирован с коронавирусом и в результате встретил 84-летие в больнице. После этого, как отмечалось, он постепенно пошёл было на поправку, но 17 ноября почувствовал себя плохо. На "скорой помощи" режиссёра доставили в больницу, но спасти не удалось.

Информация о дате прощания с Виктюком будет объявлена позднее. Сейчас решается вопрос о транспортировке режиссёра на родину - во Львов, где он будет похоронен в семейном склепе.

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