Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября в "открытом формате"

Прощание с Народным артистом России, режиссером и актером Романом Виктюком пройдет 20 ноября в открытом формате в его театре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра.

"Прощание с Романом Григорьевичем пройдет в 20 ноября в открытом формате", - сообщила она.

Виктюк, в конце октября госпитализированный с новой коронавирусной инфекцией, скончался во вторник на 85-м году жизни. Причиной смерти артиста стала тромбоэмболия.

Похоронят Виктюка во Львове.

Ранее сообщалось, кому достанется наследство режиссера.