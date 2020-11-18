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Прощание с Романом Виктюком пройдет 20 ноября в "открытом формате"

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    18.11.2020, 18:03
Текст:   Олег Усков

Прощание с Народным артистом России, режиссером и актером Романом Виктюком пройдет 20 ноября в открытом формате в его театре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе театра.

"Прощание с Романом Григорьевичем пройдет в 20 ноября в открытом формате", - сообщила она.

Виктюк, в конце октября госпитализированный с новой коронавирусной инфекцией, скончался во вторник на 85-м году жизни. Причиной смерти артиста стала тромбоэмболия.

Похоронят Виктюка во Львове.

Ранее сообщалось, кому достанется наследство режиссера.

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