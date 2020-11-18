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18.11.2020 17:52
Рубрика: Власть

Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19. Главное

Текст: Айсель Герейханова
Владимир Путин провел в среду совещание с членами правительства. По словам президента, ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но управляемой, однако в некоторых регионах ее приходится признать сложной. Ключевые заявления президента:

- Количество новых случаев выявления коронавирусной инфекции растет, увеличивается доля осложнений, растет и число смертей от коронавируса. Но ситуация под контролем: власти знают, что делать для борьбы с коронавирусом, "прошли это все весной".

- Ситуацию с коронавирусом не надо пытаться приукрашивать: благостные отчеты, замалчивания никому не нужны - ни здесь, в центре, ни на местах. Задача всех глав регионов в ежечасном режиме оперативно решать возникающие проблемы. За ситуацию с коронавирусом ответственны как губернаторы, так и федеральные структуры, правительство.

- Пациенты во всех регионах должны иметь доступ к бесплатным лекарствам от ковида. Те, кто находится на амбулаторном лечении, должны получать все необходимые медицинские препараты быстро и сразу после постановки диагноза.

- Необходимо стремиться к сокращению сроков проведения тестов на коронавирус, так как установленный Роспотребнадзором норматив в 48 часов - это слишком долго: "чем быстрее это выявление происходит, тем меньше шансов, что больной человек заразит вокруг себя близких, коллег".

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин: Все социальные обязательства в регионах должны быть выполнены

- Нужно решить проблему дозвона россиян до поликлиник и скорой: "Если у людей в этой ситуации возникают проблемы с дозвоном до медицинских учреждений, надо сделать все для того, чтобы эта проблема была закрыта".

- Вопрос с нехваткой машин скорой помощи "нужно дожать". Необходимо ускорить поставки автомобилей скорой помощи, которые запланированы с начала 2021 года.

- Пациентами не надо управлять, их надо лечить. "Надо управлять коечным фондом, системой лекарственного обеспечения, системами связи, надо обеспечить своевременное тестирование и так далее. А пациентов надо лечить" (реакция на формулировку, которую в своем докладе использовал министр здравоохранения Михаил Мурашко - прим. "РГ")

- Студенты вузов, ординаторы, аспиранты по медицинским специальностям, задействованные в медицинских учреждениях, должны получить право на ежемесячные доплаты в размере 10 тыс. рублей до конца текущего года, а студенты медучилищ - 7 тысяч рублей.

- Регионы РФ должны получить дополнительную поддержку для осуществления стимулирующих выплат медикам, занятым в борьбе с коронавирусом.

- Все социальные обязательства и выплаты, статьи расходов, связанные с обеспечением работы системы здравоохранения и других жизненно важных сфер, должны быть профинансированы в полном объеме. Властям РФ необходимо сделать все, чтобы регионам не пришлось для покрытия дефицитов привлекать дорогие ресурсы на рынке у коммерческих банков. Министру финансов Антону Силуанову поручено взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов.

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Президент Пандемия коронавируса COVID-19

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